Солист «Руки вверх!» назвал трамвай № 13 «ретровагончиком»

​Фронтмен поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал НГС.НОВОСТИ о том, как родилась идея фотосессии в новосибирском трамвае № 13 — мысль провести съемку была «спонтанной», а «ретровагончик» вызвал у музыканта ностальгические чувства.





О необычной фотосессии Сергея Жукова и его брата Михаила в легендарном трамвае ранее рассказал новосибирский фотограф Владимир Сараев. Фронтмен «Руки вверх!» ответил на вопросы НГС.НОВОСТИ по электронной почте после выхода публикации.







По словам Сергея Жукова, он вместе с родным братом Михаилом приехал в Новосибирск на один из концертов, а на следующий день после выступления решил прогуляться по городу вместе со знакомым фотографом Владимиром Сараевым.





«Мы договорились на следующий день просто прогуляться по городу и сделать с десяток фотографий в красивых местах, но буквально через несколько минут прогулки увидели проходящий мимо трамвай, и наши мысли закрутились в одном направлении. Так мы оказались в трамвае номер 13!» — рассказал музыкант.





«Идея фото в таком необычном месте, да еще и в ретровагончике, показалась нам очень привлекательной! Это было так необычно, ведь приходилось буквально за пару минут придумывать интересные кадры, пересаживаться на разные свободные места или переходить в конец вагона, а потом в таком же быстром темпе выходить на остановке и ждать обратного трамвая», — написал Сергей Жуков. Он отметил отзывчивость пассажиров трамвая, которые «с интересом наблюдали за фотосессией и без проблем пересаживались на другие места, если их просили».









Жуков признался, что поездка в новосибирском трамвае вызывала у него ностальгические чувства. «В обычной жизни я не езжу на трамвае и последний раз садился в эти кресла в студенческую пору, поэтому в тот момент нахлынула некая ностальгия, которая помогла войти в то романтичное настроение, которое вы смогли увидеть на этих фотографиях», — рассказал фронтмен «Руки вверх!».





Когда Сергей Жуков увидел фотографии, отснятые в трамвае № 13, он сразу решил использовать их для оформления альбома. «Уже позже, рассматривая готовые снимки, мы с братом поняли, что лучшего оформления для нашего альбома нам уже не придумать», — признался Жуков.





По словам фотографа Владимира Сараева, фото из трамвая № 13 не будут использоваться для оформления новых записей Сергея Жукова — они уже украсили альбом «Засыпай», который братья Жуковы выпустили в 2015 году. Сейчас Сараев готовится к открытию выставки фотографий музыканта в одном из трамваев № 13.