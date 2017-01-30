В Новосибирской области остаются не приватизированными более 200 тысяч дач

В Новосибирской области остаются не приватизированными более 200 тысяч дач

Жители Новосибирской области за последние десять лет приватизировали чуть больше 176 тыс. дач. 


«Пик оформления [в собственность] пришелся на 2009 и 2010 годы — тогда специалисты зарегистрировали 30 525 и 40 тыс. с лишним объектов соответственно. Затем пошло снижение», — рассказала замруководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова в пресс-центре ГТРК «Встречи на Вертковской».


По словам Ивчатовой, на момент начала «дачной амнистии» в Новосибирской области насчитывалось около 400 тыс. таких земельных участков.


Закон о «дачной амнистии» начал работать в 2006 году. Тогда президент Владимир Путин подписал пакет поправок в законы, благодаря которым оформление в собственность земельных участков и расположенных на них строений значительно упростилось.


Для оформления в собственность постройки стало нужным только заполнить специальную декларацию с ее описанием — площадь строения, материал, из которого она сделана, план участка со всеми строениями и его кадастровый номер.


С 1 января 2017 года упрощенный режим оформления дач изменился, рассказывали НГС.НОВОСТИ. Теперь, чтобы зарегистрировать дом, недостаточно просто указать его примерную площадь в декларации — основанием для кадастрового учета с нового года стал технический план.


Для его составления понадобится привлекать кадастровых инженеров. При этом саму «амнистию» пока не отменили — она будет действовать до 1 марта 2018 года.

Ольга Власова
Фото pixabay.com

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