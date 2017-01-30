Бразильский футболист по-русски позвал новосибирцев на матчи

Бразильский футболист по-русски позвал новосибирцев на матчи (видео)

​Новосибирский мини-футбольный клуб «Сибиряк» пополнился четвертым бразильцем — новичок на хорошем русском позвал горожан на игры клуба.


ПМФК «Сибиряк» подписал контракт с бразильским защитником Талесом. «Бразильский футболист прибыл в Новосибирск и уже успел провести тренировку с новыми партнерами. Игрок будет выступать под номером 16», — сообщает пресс-служба ПМФК «Сибиряк».


Пресс-служба «Сибиряка» выложила видео, где Талес на русском языке приглашает новосибирцев прийти на следующую игру.



28-летний Талес имеет опыт выступления на постоветском пространстве: 2 года игрок защищал цвета казахстанского мини-футбольного клуба «Тулпар», а прошлый сезон провел в клубе из Сыктывкара «Новая Генерация». После Талес выступал за команду «Кейма Футзал» и в чемпионате Бразилии, который завершился в декабре, забил за команду 15 мячей.


«Главная цель, которую мы преследуем, — это укрепление состава клуба для дальнейшей борьбы за медали чемпионата России. Мы остановили свой выбор именно на Талесе потому, что этот футболист хорошо адаптирован для России, знает русский язык. Он выступал за клубы Тулпар (Астана) и "Новая генерация" (Сыктывкар) и проявил себя как отличный игрок и профессионал своего дела», — прокомментировал президент клуба Алексей Толоконский.


Кроме Талеса в мини-футбольном «Сибиряке» играют бразильцы Лео Сантана, Сими Сайотти и Жоан.


Недавно ХК «Сибирь» заключил контракт с новым вратарем, прославившемся скандальным ДТП.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/pmfc_sibiryak
Видео youtube.com, канал pmfcsibiryak

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