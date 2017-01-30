​Лазурную затопило мощным потоком воды из-под земли

Лазурную затопило мощным потоком воды из-под земли (видео)

Днем 30 января в Новосибирске из-за прорыва трубы затопило дорогу на ул. Лазурной.


«Лазурная, 14 — с торца дома промоина, из нее вытекает вода, и поток идет на ул. Лазурная, там низина, и в низине такси затонуло. Транспорт разворачивается, объезжает затопленное место. Движение парализовано», — рассказал НГС.НОВОСТИ местный житель Дмитрий Ушаков. Он снял фото и видео с места происшествия около 15 часов и отправил в редакцию.


Лазурную затопило мощным потоком воды из-под земли (видео)


По словам Дмитрия, холодная вода льется из-под земли, там прорвало трубу большого диаметра.



Специалисты« Горводоканала» отправились на место происшествия, по их данным, там повреждена пластиковая труба диаметром 150 мм. Причины выясняются.

Елена Громкова
Фото и видео Дмитрия Ушакова

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