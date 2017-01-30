Улетевший в кювет дальнобойщик почти неделю ночует на трассе

​Неравнодушные водители помогли продуктами и деньгами дальнобойщику, который шесть суток ночевал в заснеженном кювете после ДТП на трассе Р-256 между Барнаулом и Новосибирском.


Улетевший в кювет дальнобойщик почти неделю ночует на трассе (фото)


Как рассказал 30 января один из волонтеров, житель Бердска Максим Суборов, фура с тюменскими номерами слетела в кювет недалеко от Черепаново еще 6 суток назад, когда дальнобойщик вез груз в Новосибирск из села Озерки Алтайского края.


«Ехал он со стороны Барнаула и попал в ДТП: легковая машина въехала ему в левое переднее колесо, из-за чего он ушел уже на "встречку" и оказался в кювете», — описал ситуацию бердчанин.


Улетевший в кювет дальнобойщик почти неделю ночует на трассе (фото)


Как уточнил мужчина, после аварии дальнобойщик ночует в машине в ожидании помощи: чтобы выдернуть фуру из кювета, ее сначала нужно разгрузить. А еще одну фуру, в которую можно было бы перенести груз, начальство не присылало за дальнобойщиком вплоть до сегодняшнего дня.


По словам Максима Суборова, о происшествии с водителем фуры он узнал в конце прошлой недели из постов в социальной сети «ВКонтакте». Эти сообщения распространили неравнодушные очевидцы из Черепаново и поселка Майский.


А в субботу Максим сам побывал на месте происшествия — увез водителю продукты и солярку. К этому времени волонтеры из Черепаново уже помогли дальнобойщику откопать фуру и выровнять накренившуюся кабину. Также люди, откликнувшиеся на призывы о помощи, собрали водителю деньги, а в воскресенье помогли поменять поврежденную в ДТП рессору — ее за свой счет купил волонтер из Новосибирска. Не остались равнодушными и просто проезжавшие мимо водители.


Улетевший в кювет дальнобойщик почти неделю ночует на трассе (фото)


«При мне вчера люди, просто мимо проезжавшие, останавливались, кто чем мог ему помогал: давали и продукты, и кто сколько мог деньгами давал», — описал ситуацию Максим Суборов.


По информации волонтера, сегодня днем на место происшествия приехала пустая фура из Барнаула, а незадолго до нее — две бригады грузчиков. Им предстоит разгрузить попавший в аварию грузовик, чтобы потом его было легче вызволить из кювета. А дорожники из Черепаново пообещали прислать на выручку 2 трактора.


Улетевший в кювет дальнобойщик почти неделю ночует на трассе (фото)


А прошлой зимой новосибирцы спасли дальнобойщика из Санкт-Петербурга, замерзавшего на трассе четверо суток из-за поломки грузовика.

Ольга Хмелевская
Фото Максима Суборова (1, 2), vk.com/control_chr54 (3, 4) 

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