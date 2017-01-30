В Шерегеше выставили большие картины под открытым небом

27–29 января в Шерегеше на горе Зеленой прошел фестиваль граффити Zalivka. 


В Шерегеше выставили большие картины под открытым небом (фото)


Уличные художники из Новосибирска, Красноярска, Томска, Кемерово и Барнаула на морозе два дня расписывали сноуборды и рисовали красками из баллончиков на плитах из фанеры и оргалита. 


По замыслу организаторов, созданные во время первого в Шерегеше граффити-фестиваля три крупных арт-объекта дадут начало постоянной экспозиции под открытым небом Rooksmeshalle. 


Экспозиция находится возле бара The Rooks Sheregesh — одного из организаторов проекта. 


В Шерегеше выставили большие картины под открытым небом (фото)


«Вероятно, наша веранда станет не только площадкой для отдыха и тусовки, но и действующим пространством для выставок», — прокомментировал представитель The Rooks Игорь Каменев. 


Он также пояснил, что фестиваль Zalivka — одно из событий-репетиций перед большим фестивалем в марте, задуманным как альтернатива Grelka Fest (крупнейшее весеннее событие в Шерегеше, в частности известное массовым съездом с горы в купальниках). 


В Zalivka участвовали художники Роман Есин и Родион Илюхин (Новосибирск), Илья Троев и Дмитрий BKN (Красноярск), Виталий Хруст (Томск), Денис Жуйкин (Кемерово), Юрий Кирюшин (Барнаул).


В Шерегеше выставили большие картины под открытым небом (фото)


Крупнейшей и самой знаменитой галереей под открытым небом в мире считается берлинская East Side Gallery: в ней более ста картин, написанных на остатках берлинской стены (в том числе и знаменитая работа Дмитрия Врубеля с поцелуем Брежнева и Хоннеккера). 



Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали об уличных художниках, нарисовавших граффити с героями Малевича — на гараже в Академгородке и огромные граффити на железнодорожную тематику — на бетонном заборе в Нижней Ельцовке. 

Елена Полякова
Фото vk.com/zalivka_fest
Видео Анатолий Гомзяков (Yellow Snow Team) 

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