В Шерегеше выставили большие картины под открытым небом

27–29 января в Шерегеше на горе Зеленой прошел фестиваль граффити Zalivka.











Уличные художники из Новосибирска, Красноярска, Томска, Кемерово и Барнаула на морозе два дня расписывали сноуборды и рисовали красками из баллончиков на плитах из фанеры и оргалита.







По замыслу организаторов, созданные во время первого в Шерегеше граффити-фестиваля три крупных арт-объекта дадут начало постоянной экспозиции под открытым небом Rooksmeshalle.







Экспозиция находится возле бара The Rooks Sheregesh — одного из организаторов проекта.









«Вероятно, наша веранда станет не только площадкой для отдыха и тусовки, но и действующим пространством для выставок», — прокомментировал представитель The Rooks Игорь Каменев.





Он также пояснил, что фестиваль Zalivka — одно из событий-репетиций перед большим фестивалем в марте, задуманным как альтернатива Grelka Fest (крупнейшее весеннее событие в Шерегеше, в частности известное массовым съездом с горы в купальниках).







В Zalivka участвовали художники Роман Есин и Родион Илюхин (Новосибирск), Илья Троев и Дмитрий BKN (Красноярск), Виталий Хруст (Томск), Денис Жуйкин (Кемерово), Юрий Кирюшин (Барнаул).









Крупнейшей и самой знаменитой галереей под открытым небом в мире считается берлинская East Side Gallery: в ней более ста картин, написанных на остатках берлинской стены (в том числе и знаменитая работа Дмитрия Врубеля с поцелуем Брежнева и Хоннеккера).











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