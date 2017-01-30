​Толпа толкнула ребенка под автобус на гололеде

Толпа толкнула ребенка под автобус на гололеде

Утром 30 января в Октябрьском районе Новосибирска семилетний мальчик оказался в толпе и попал под автобус на скользкой остановке.


Инцидент случился в 6:45 на маршруте № 95.


«Пока идет расследование. Автобус подъезжал к остановке, люди отправились к автобусу ближе к дверям и мальчика толкнули (он был с бабушкой),


он поскользнулся и упал, и, так как у нас остановочные пункты не убираются должным образом, там получается наледь с наклоном к проезжей части.


Он поскользнулся и по льду покатился под автобус. Бабушка его поймала, стала вытаскивать, автобус в это время еще медленно, но двигался, и получилось, ему повредили ногу», — рассказали представители перевозчика.


После этого автобус остановился, и на место вызвали «скорую помощь» и автоинспекцию.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО пояснили, что на ул. Татьяны Снежиной, 45 у остановки «Детский сад № 100» было очень много народа — все ехали на работу. Когда подъехал автобус, толпа попыталась залезть в автобус, в результате мальчик ударился о колесо, описали в полиции.


«У него диагноз — ушиб голеностопного сустава, он отпущен домой», — заключили в пресс-службе.


В конце декабря НГС.НОВОСТИ писали о том, как 85-летняя женщина попала под колеса рейсового автобуса № 8.

Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова

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