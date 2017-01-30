​Новосибирский юрист потребовал запретить игру Dota

Новосибирец Антон Тихонов написал письмо разработчикам популярной компьютерной игры DotA и Dota2, требуя запретить ее для детей младше 18 лет.







Персонаж «Королева боли»





Юрист общественной организации «Потребдозор» Антон Тихонов заметил, что при регистрации в игре она не запрашивает возраст пользователя, что, по его мнению, нарушает законодательство РФ. В частности, закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».







«В игре складывается положительный образ алкоголя. Некоторые герои пьют его и становятся сильнее. Есть персонажи, занимающиеся каннибализмом. Они едят трупы. Есть возможность покупать персонажей, есть намеки на секс — все персонажи женского пола очень откровенно одеты. Есть сквернословие, один персонаж, Королева боли, если я не ошибаюсь, пропагандирует садизм-мазохизм», — описал ситуацию Антон Тихонов.







По словам активиста, он сам изучал биографию персонажей, пока его знакомый играл в DotA для эксперимента. «Мы зарегистрировали в системе новый аккаунт, на новый компьютер скачали игру и нигде нам система не предложила указать возраст. То есть неустановленная личность любого возраста может начать играть», — рассказал Антон Тихонов.







Как выяснили НГС.НОВОСТИ, игровой сервис Steam тоже не спрашивает о возрасте пользователя, а сразу предлагает скачать игру.







Королева боли

«Примерно полтора месяца назад я написал письмо в Америку, в Valve Corporation, что если они намерены распространять игру на территории России, то приведите информационный продукт в соответствие с требованием российского законодательства. Они, естественно, проигнорировали наше обращение. Сейчас мы отправили все материалы на экспертизу психиатру и по итогам его экспертизы намерены подавать в суд с целью запретить игру», — сообщил общественник.







В качестве резюме он привел информацию о том, что в Корее DotA уже получила возрастной ценз 18+. «Соответственно, это по миру такая тенденция идет», — говорит Тихонов.







Справка: DotA (Defense of the Ancients, Оборона древних) — командная тактико-стратегическая игра, в которой каждый игрок управляет одним героем. Во время игры, в зависимости от успехов, игрок получает опыт, открывая новые способности героя, и деньги, которые тратит на покупку разных предметов. Основная задача — уничтожить вражеский лагерь, защищенный башнями (Википедия).