В продаже появились яйца по 1,5 тысячи рублей за штуку (фото)

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В магазинах сети «Холидей Классик» с сегодняшнего дня появились в продаже яйца страуса из деревни Губино.





Как сообщил директор по маркетингу «Холидея» Артем Нонка, яйца стоят 1,5 тыс. руб./шт. (с учетом скидки по дисконтной карте, без нее цена — 1620 руб.) и продаются только в трех магазинах, которые в сети считаются улучшенными (в ТЦ Холидей Family, на ул. Пархоменко и в Академгородке на Терешковой). Продаются страусиные яйца в индивидуальной картонной упаковке, весит каждое яйцо более килограмма.











Продукт произведен на страусиной ферме в селе Яблоневая Голова Лебедянского района Липецкой области. Ферма создана еще в 2012 году и сейчас предлагает не только яйца экзотических пернатых и их мясо, но пух, сувениры, изделия из кожи и т.д. На сайте предприятия «Мультиферма» указано, что цена одного яйца (без стоимости доставки) составляет 1000 руб. Пустую скорлупу там же можно купить за 500 руб. — «Мультиферма» предлагает использовать ее для украшения.











Производитель утверждает, что по размеру и питательной ценности одно яйцо страуса соответствует примерно 28 куриным, при этом содержание жира и холестерина в яйце страуса «гораздо ниже». Яйцо можно использовать сразу или готовить и порционно, сохраняя остатки в закрытой посуде в холодильнике в течение 2–3 дней. 28 куриных яиц сегодня в новосибирских магазинах стоят примерно 150–160 руб.





Улучшенные супермаркеты «Холидея» сейчас не имеют какого-то специального названия, хотя в свое время компания пыталась развивать для такого рода покупателей сеть «Турне». В Новосибирске в этом сегменте сегодня работают магазин «Добрянка» и сеть «Бахетле», а также сеть «Мегас». В супермаркетах последней, например, появились красные бананы из Эквадора по 550 руб. за килограмм.

