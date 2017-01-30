​«Яндекс» открыл свою магистратуру в НГУ

«Яндекс» открыл свою магистратуру в НГУ


​Компания «Яндекс» заявила об открытии очной магистратуры «Анализ данных» в Новосибирском государственном университете.


«В учебном плане — лекции и семинары по машинному обучению, алгоритмам и структурам данных, а также другим дисциплинам, необходимым для работы с большими данными», — рассказала региональный представитель «Яндекса» Ольга Молодан.


Программа магистратуры разработана на базе Школы анализа данных Яндекса (ШАД), филиал которой работает в НГУ. Занятия начнутся в сентябре этого года, длительность обучения — два года. Учащимися магистратуры могут стать не только студенты НГУ, но и выпускники других вузов, которые, помимо экзаменов в магистратуру, сдают и так называемое «вступительное испытание» в ШАД: анкетирование, письменную часть и собеседование.


«То есть по сути это два вступительных блока. Сначала нужно будет поступить в ШАД, а затем вместе с сертификатом ШАДа в июле поступают еще и в магистратуру», — уточнила Молодан.


Представитель компании отметила, что для людей, которые хотят работать в IT-сфере, — обучение в магистратуре — возможность сэкономить время, так как они получат и практические знания и смогут развивать свою научную деятельность.


Обучение в магистратуре бесплатное, однако, по словам Молодан, как и в любой магистратуре, будет возможность попасть и на коммерческой основе, но в любом случае нужно будет сдать экзамены в ШАД.

Анна Богданова
Фото Елены Поляковой

Прочтений: 174
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено