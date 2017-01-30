​«Яндекс» открыл свою магистратуру в НГУ





​Компания «Яндекс» заявила об открытии очной магистратуры «Анализ данных» в Новосибирском государственном университете.





«В учебном плане — лекции и семинары по машинному обучению, алгоритмам и структурам данных, а также другим дисциплинам, необходимым для работы с большими данными», — рассказала региональный представитель «Яндекса» Ольга Молодан.







Программа магистратуры разработана на базе Школы анализа данных Яндекса (ШАД), филиал которой работает в НГУ. Занятия начнутся в сентябре этого года, длительность обучения — два года. Учащимися магистратуры могут стать не только студенты НГУ, но и выпускники других вузов, которые, помимо экзаменов в магистратуру, сдают и так называемое «вступительное испытание» в ШАД: анкетирование, письменную часть и собеседование.





«То есть по сути это два вступительных блока. Сначала нужно будет поступить в ШАД, а затем вместе с сертификатом ШАДа в июле поступают еще и в магистратуру», — уточнила Молодан.





Представитель компании отметила, что для людей, которые хотят работать в IT-сфере, — обучение в магистратуре — возможность сэкономить время, так как они получат и практические знания и смогут развивать свою научную деятельность.







Обучение в магистратуре бесплатное, однако, по словам Молодан, как и в любой магистратуре, будет возможность попасть и на коммерческой основе, но в любом случае нужно будет сдать экзамены в ШАД.