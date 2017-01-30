Губернатор назначил нового главу департамента по охране животных

Губернатор назначил нового главу департамента по охране животных (фото)

​Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назначил нового начальника департамента по охране животного мира — им стал Петр Гога.


Согласно распоряжению, подписанному губернатором, Петр Гога назначен на должность руководителя с 30 января. Нового руководителя департамента губернатор представил на аппаратном совещании. Ранее руководителем департамента был Михаил Стукало, сейчас он вышел на пенсию, уточнили в департаменте.


«Петр Витальевич Гога на протяжении многих лет трудится в сфере охраны животного мира и имеет богатый опыт. Последние несколько лет он работал в должности заместителя руководителя департамента по охране животного мира Новосибирской области и в полной мере владеет ситуацией в разрезе районов», — сказал Владимир Городецкий.


Петру Гоге 61 год. Он имеет два высших образования, окончил Омский государственный институт физической культуры и Новосибирский государственный аграрный университет. Также Петр Гога прошел профессиональную переподготовку в Иркутской государственной сельскохозяйственной академии по специальности «Биология – охотоведение» и повышение квалификации в Сибирской академии государственной службы. Общий трудовой стаж Петра Гоги насчитывает 42 года, из которых 20 лет — стаж госслужбы.


До этого кадровые перестановки в правительстве области были в прошлом году — губернатор назначил новых министров региональной политики и спорта.

Ксения Евдокимова
Скриншот youtube.com, канал NskRegionTv

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