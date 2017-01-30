​Девушка поставила на прогрев «Тойоту», и за 10 минут машина сгорела





Вечером 29 января в Пашино владелица «Тойоты Витц» решила прогреть свою машину и та полностью выгорела.







Девушка включила прогрев с брелка.







«Где-то в 5 часов вечера я ее поставила на прогрев и в минут 10 вышла — она вся уже полыхала», — рассказала НГС.НОВОСТИ владелица сгоревшего автомобиля. После пожарные ей сказали, что в сигнализации случилось замыкание.







Машина была 2001 года выпуска, а девушка купила ее в июле 2016 года.







В пресс-службе ГУ МЧС по НСО рассказали, что на ул. Венгеровскую в Пашино пожарные прибыли в 17:42, а полностью потушили «Тойоту» в 17:56. «Предположительная причина — неисправность электропроводки транспортного средства», — пояснили в МЧС.



























В декабре 2016 года НГС писал о том, как Ленинском районе Новосибирска выгорел красный автомобиль «Рэндж Ровер».