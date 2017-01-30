​Девушка поставила на прогрев «Тойоту», и за 10 минут машина сгорела

Девушка поставила на прогрев «Тойоту», и за 10 минут машина сгорела (фото)


Вечером 29 января в Пашино владелица «Тойоты Витц» решила прогреть свою машину и та полностью выгорела.


Девушка включила прогрев с брелка.


«Где-то в 5 часов вечера я ее поставила на прогрев и в минут 10 вышла — она вся уже полыхала», — рассказала НГС.НОВОСТИ владелица сгоревшего автомобиля. После пожарные ей сказали, что в сигнализации случилось замыкание.


Машина была 2001 года выпуска, а девушка купила ее в июле 2016 года.


В пресс-службе ГУ МЧС по НСО рассказали, что на ул. Венгеровскую в Пашино пожарные прибыли в 17:42, а полностью потушили «Тойоту» в 17:56. «Предположительная причина — неисправность электропроводки транспортного средства», — пояснили в МЧС.


Девушка поставила на прогрев «Тойоту», и за 10 минут машина сгорела (фото)


Девушка поставила на прогрев «Тойоту», и за 10 минут машина сгорела (фото)


Девушка поставила на прогрев «Тойоту», и за 10 минут машина сгорела (фото)


Девушка поставила на прогрев «Тойоту», и за 10 минут машина сгорела (фото)


Девушка поставила на прогрев «Тойоту», и за 10 минут машина сгорела (фото)


В декабре 2016 года НГС писал о том, как Ленинском районе Новосибирска выгорел красный автомобиль «Рэндж Ровер».

Елена Громкова
Фото предоставлены хозяйкой машины

Прочтений: 3654
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено