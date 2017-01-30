Новосибирец сцепился с японцем в финале элитного турнира по каратэ

Илья Грановесов и его тренер Ислам Эльдарушев



​23-летний новосибирец Илья Грановесов завоевал серебряную медаль на международном турнире по каратэ в Париже.





Международный турнир «Премьер-Лига Karate1 2017: Open de Paris» проходил во Франции с 27 по 29 января. В нем участвовали четверо спортсменов Новосибирского центра высшего спортивного мастерства (НЦВСМ): Александр Щербань, Илья Грановесов, Кирилл Солопов и Степан Ефименко. Кроме того, в соревнованиях участвовал еще один представитель Новосибирска и воспитанник клуба «Успех» Александр Коликов.







Каратист Илья Грановесов возвращается с соревнований домой с серебряной медалью — в мужском кумитэ до 84 кг он уступил японскому спортсмену Риутаро Араге.











На пути к финалу Грановесов победил венгра Гриховодова, иранца Хейдари, голландца Сабановича, грека Цаноса и француза Гриллона.











«Для России и Новосибирска эта победа очень важна. Каратэ стал олимпийским видом спорта, и любой турнир для спортсменов как ступень к олимпийскому пьедесталу. Новосибирские каратисты готовились к Премьер-Лиге очень серьезно, и результат впечатляет. Продолжим тренировки, повышение мастерства», — отметил президент спортивного клуба «Успех» Александр Бестужев.







Не так давно новосибирские спортсмены привезли с Кубка мира по таэквон-до ИТФ 17 медалей различного достоинства.

