Мужчина убил своих родственников и поджег дом

​В Новосибирске суд приговорил к 18 годам строгого режима мужчину, убившего своих дядю и тетю и спалившего их дом.





«Во время вынесения приговора Илларионов вел себя эмоционально сдержанно, особо не выражал свое раскаяние. В последнем слове он извинился перед потерпевшими — близкими и детьми погибших», — рассказала НГС.НОВОСТИ прокурор отдела гособвинителей прокуратуры НСО Лариса Орлова.





Эта история произошла вечером 14 апреля 2016 года в поселке Первомайский Коченевского района. 37-летний Евгений Илларионов пришел в гости к 54-летним дяде и тете Алексею и Татьяне Т. Во время застолья Евгений поссорился с женщиной и ударил ее, она упала без сознания на пол. За нее заступился супруг, тогда гость не меньше пяти раз раз ударил мужчину кухонным ножом. От полученных ран Алексей умер на месте.





Илларионов решил скрыть следы убийства и поджег дом — вещи в комнатах и коридоре. Татьяна в этот момент была жива, но когда дом начал гореть, она наглоталась дыма, смерть наступила от отравления угарным газом,





сообщили ранее в пресс-службе прокуратуры НСО.





Сам Евгений едва успел выскочить из горящего дома, его вытаскивали с веранды соседи. Они услышали доносившиеся стоны и поспешили на помощь. Когда его вытащили, он сообщил, что «пришел помочь потушить пожар и сам едва не пострадал», заметила Лариса Орлова.





Обугленные трупы родственников Илларионова обнаружили сотрудники пожарной службы при тушении пожара. Сам Евгений, выбравшись из горящего дома, уехал в Новосибирск, где его задержали полицейские.





«Эксперты [криминалисты] обнаружили, что у Илларионова колото-резаные раны грудной клетки, и поняли, что он причастен к произошедшему», — передали в надзорном ведомстве.





Илларионову инкриминировалось убийство двух человек и умышленное уничтожение чужого имущества, которое оценили в 1,3 млн руб. (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ).







По словам Ларисы Орловой, во время суда Илларионов признал вину только в убийстве дяди и сказал, что убивать тетю не хотел. Он ударил ее, но не знал, что она лежит рядом, думал, что, возможно, Татьяна выбежала из горящего дома.







Однако эти показания противоречат показаниям, данным на предварительном следствии. Тогда Евгений говорил, что женщина упала и лежала на полу без сознания, отметила прокурор.





Новосибирский областной суд приговорил Илларионова к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание Евгений будет в колонии строгого режима.





Приговор пока не вступил в законную силу.