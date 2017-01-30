Учителя отправили школьника с разбитой головой пешком в поликлинику

​В школе Краснообска на голову пятиклассника во время урока упала стеклянная ваза со шкафа — мать ребенка возмутило отношение учителей.





Инцидент произошел в четверг, 26 января, в школе № 1, рассказала мать школьника Вера Бакиева.







«Сын сидел на уроке, на последней парте. Открылась смежная дверь между лаборантской и классом. Друг его, одноклассник, который рядом сидел, на уровне вытянутой руки закрыл эту дверь. Когда я осматривала этот класс — приходила на следующий день — видела, что сама эта стена, где стоит шкаф, гипсокартоновая. Когда дверь деревянная, видимо, закрывается, она создает вибрацию. Вазы, видимо, стояли на краю. Они не баловались, не толкались, они сидели, занимались на уроке — одноклассник закрыл дверь, и упала ваза на голову ребенку», — описала Вера.







По ее словам, ваза попала мальчику по темени, у него появилось рассечение, на которое после пришлось наложить швы.







Мальчика отвели в медпункт, позвонили матери, а после решили отправить в поликлинику.





«Через 40 минут мне с телефона моего сына позвонили работники регистратуры детской поликлиники и сказали, что "ребенок пришел один в сопровождении одноклассника, мы не имеем право его принимать без взрослых". То есть его со школы отправили одного», — отметила Вера, добавив, что ей долго пришлось разговаривать с регистратурой, чтобы мальчика отправили к хирургу.





«Почему с открытой раной головы он по морозу пошел с одноклассником, а не с кем-нибудь из взрослых, почему не вызвали "скорую помощь". Страшно представить, если бы ему плохо стало на улице или бы ребенок упал в обморок»,





— возмущается женщина.





По ее словам, классный руководитель пришла после ее звонка и когда ребенку уже накладывали швы. Сама Вера пришла, когда мальчик вышел от хирурга и сидел в очереди в рентген-кабинет. После ребенка осмотрел офтальмолог и невролог. «В заключении врачи точного диагноза не поставили, так как сотрясение головного мозга можно установить в течение 5 дней, а после травмы прошло немного времени», — сказала Вера, отметив, что сегодня, 30 января, во второй половине дня ее сына снова осмотрят врачи.







На следующий день после происшествия, в пятницу, 27 января, Вера пошла в школу, в классе, где был инцидент, она увидела, что вазы по-прежнему стоят на шкафу. Женщина хотела поговорить со школьным врачом, которая отпустила мальчика, но ее не было на месте.







«По телефону она достаточно резко пояснила мне, что не должна сопровождать детей до больницы, так как не может покидать рабочее место, а вызывать "скорую помощь" она не обязана», — вспомнила Бакиева.







Женщина также переговорила с директором и попросила представить ей акт о случившемся, но акт не составили, заключила она и сообщила, что уже написала заявление в полицию.







Директор школы № 1 Александр Сизиков прокомментировал в разговоре с НГС.НОВОСТИ ситуацию, отметив, что школа с себя вины не снимает.







«По нашему мнению, произошел несчастный случай. Во время классного часа один из детей, сидящий на последнем ряду, захлопнул дверку лаборантской, на которой находились стеллажи и стояла ваза (это кабинет ИЗО) для наглядных пособий. Ребенок, видимо, не очень рассчитал силу, а ваза оказалась на самом краю, поэтому ваза упала, по касательной задела голову ребенка. Ребенка тут же сопроводили в медицинский кабинет. Врач его осмотрел, соответственно, рана, по мнению врача и на самом деле, оказалась не очень серьезной, было рассечение. Ребенку оказали помощь, врач позвонила маме. Ребенок спустился в класс, классный руководитель поинтересовался состоянием здоровья ребенка. Ребенок чувствовал себя нормально, но врач рекомендовал обратиться в поликлинику. Не посчитал нужным вызывать "скорую помощь", потому что рассечение и не более того», — рассказал Сизиков.







Сизиков добавил, что мальчика с одноклассником отправили в поликлинику, а классный руководитель пошла следом, когда закончился урок.





«Ребенок шел впереди, а классный руководитель шел чуть поодаль, догоняя их. По дороге был звонок от мамы — маму поставили в очередной раз в известность. В поликлинике ребенку наложили шов, при этом, когда шов накладывали, классный руководитель был рядом и более того, ребенок держал ее за руку», — описывает директор школы.







Александр Сизиков отметил, что сегодня в школе запланирован очередной инструктаж по технике безопасности, чтобы во всех кабинетах убрали вещи, которые могут упасть на детей. Вазы со шкафа убрали в пятницу вечером. Директор также отметил, что акт составят после проверки — на это есть три дня, а про ситуацию уже знают в отделе ПДН.

