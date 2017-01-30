Из горящего павильона на площади Маркса спасли мужчину

Из горящего павильона на площади Маркса спасли мужчину

Сегодня ночью загорелся торговый павильон на пл. Маркса — спасатели вытащили оттуда мужчину, который надышался угарным газом.


Информация о пожаре в торговом павильоне на пл. Маркса рядом с ТЦ «Гранит» поступила в 2:49 30 января. «Ликвидация — в 3:24. На месте работали 5 автоцистерн и 3 вспомогательных автомобиля. Пожар был внутри, повреждено торговое оборудование. Погибших нет, но пожарные спасли мужчину, который надышался угарным газом», — рассказали в ГУ МЧС по НСО.


Утром 27 января пожарные машины съехались на вызов в Концертный зал имени Каца. Из вентиляции тогда шел пар, который очевидцы приняли за дым.

Анна Наумцева
Фото из архива НГС 

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