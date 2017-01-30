Посреди Октябрьского моста нашли женские вещи и паспорт

​Новосибирцев встревожили оставленные на Октябрьском мосту в Новосибирске женские вещи.





Утром 30 января в соцсетях появились сообщения об оставленных на Октябрьском мосту вещах. Новосибирцы встревожены и предполагают, что девушка могла упасть с моста.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что приехавшие на мост сотрудники полиции обнаружили оставленные там женские вещи и паспорт 27-летней девушки. Сейчас полицейские работают на месте, информации о том, что девушка упала с моста, у них пока нет.





Один из очевидцев рассказал, что увидел на мосту женские вещи около 9:00 и вызвал полицию. Мужчина уточнил, что на мосту лежали бежевая куртка, синяя шапка, красные варежки и серая сумка.







Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что 20-летний молодой человек упал с Октябрьского моста и пролежал пять часов на заснеженном пляже.

