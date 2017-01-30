Посреди Октябрьского моста нашли женские вещи и паспорт

Посреди Октябрьского моста нашли женские вещи и паспорт (обновлено)

​Новосибирцев встревожили оставленные на Октябрьском мосту в Новосибирске женские вещи.


Утром 30 января в соцсетях появились сообщения об оставленных на Октябрьском мосту вещах. Новосибирцы встревожены и предполагают, что девушка могла упасть с моста.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что приехавшие на мост сотрудники полиции обнаружили оставленные там женские вещи и паспорт 27-летней девушки. Сейчас полицейские работают на месте, информации о том, что девушка упала с моста, у них пока нет.


Один из очевидцев рассказал, что увидел на мосту женские вещи около 9:00 и вызвал полицию. Мужчина уточнил, что на мосту лежали бежевая куртка, синяя шапка, красные варежки и серая сумка.


Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что 20-летний молодой человек упал с Октябрьского моста и пролежал пять часов на заснеженном пляже.

Ксения Евдокимова
Фото Артема Ленца

Прочтений: 21674
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено