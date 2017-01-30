В Новосибирск идет сильное потепление





Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз на ближайшие дни — ясная умеренно холодная погода сменится снегопадом и потеплением.







«Ослабление морозов с течением времени продолжается. Если к выходным температура по области местами опускалась до отметки –30 и ниже, то сейчас мы предполагаем, что основной фон температуры будет от –17 до –23 ночью, а 2 февраля — до –10…–15», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Дневные температуры тоже взяли курс на повышение. «От –8…–15, местами до –20, 2 февраля ожидаем до –6…–11. Ясная солнечная погода с изморозью и туманами сменится облачной с отдельными осадками», — пообещал синоптик.

