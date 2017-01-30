В ночной аварии с внедорожником пострадало 4 человека

В Ленинском районе неподалеку от автозаправки на ул. Тульской столкнулись «Тойота Королла» и «Ниссан Патрол» — четыре человека получили травмы.









«Ехал со скоростью 40 км/ч в темное время суток. Не доезжая до железнодорожного моста на "встречку" внезапно выехала "Тойота", с ней совершил столкновение», — привели объяснение водителя «Ниссана Патрол» в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







Авария произошла 29 января в 23:40. 23-летний водитель «Тойоты Короллы» со стажем вождения три года ехал со стороны ул. Хилокской в сторону ул. Связистов. Недалеко от заправки «Новосибирскнефтетрейд» водитель «Тойоты» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ниссан Патрол». За рулем «Ниссана» был 27-летний мужчина со стажем вождения девять лет, сообщили в ГИБДД.





Травмы получили водитель «Тойоты» и три его пассажира. У водителя диагностировали перелом ключицы, его увезли в больницу. 42-летняя пассажирка получила ушиб плечевого сустава, ее отправили на домашнее лечение. У другой пассажирки, 49-летней женщины, — закрытый перелом ребра. Еще одного пассажира — 27 летнего мужчину — доставили в горбольницу № 34 с ушибами мягких тканей головы. После осмотра врачи отпустили его домой, пояснили в отделе пропаганды.





На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказали также о лобовом столкновении двух иномарок. Тогда в Советском районе на автодороге Академгородок – Кольцово «Вортекс» вылетел из колеи и врезался в «Ниссан». После столкновения «Вортекс» развернуло поперек дороги, а «Ниссан» оказался в сугробе.

