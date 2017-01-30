Трассу между Академгородком и Кольцово окутал едкий запах гари

​Новосибирцы жалуются на плохую видимость и запах гари из-за пожара на свалке между Академгородком и Кольцово.









«Горит свалка твердых бытовых отходов между Академгородком и Кольцово. В Кольцово воздух пропитан гарью. Дышать нечем. На трассе опасная плохая видимость», — сообщил очевидец.







Читатель НГС пояснил, что он увидел пожар в 9-м часу утра, когда ехал в сторону Кольцово. При этом очевидец предполагает, что свалка загорелась еще ранним утром или даже ночью.







Как подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в ночь на понедельник, 30 января, пожарные выезжали тушить горящую свалку в районе ул. Иванова за нижней зоной Академгородка. Вызов на пожар поступил в 23:55.





Когда пожарные приехали на место, свалка горела в нескольких местах. К 00:41 пожар удалось потушить.





«Причина [пожара] устанавливается», — отметили в МЧС.









Место свалки, которое указал очевидец





Свалка между Академгородком и Кольцово горит уже не первый раз. ​Например, утром 23 августа 2016 года из-за тумана и дыма горящей свалки в этом месте произошли сразу 2 массовых ДТП, которые собрали 12 автомобилей.