Трассу между Академгородком и Кольцово окутал едкий запах гари

​Новосибирцы жалуются на плохую видимость и запах гари из-за пожара на свалке между Академгородком и Кольцово.


Трассу между Академгородком и Кольцово окутал едкий запах гари (фото)


«Горит свалка твердых бытовых отходов между Академгородком и Кольцово. В Кольцово воздух пропитан гарью. Дышать нечем. На трассе опасная плохая видимость», — сообщил очевидец.


Читатель НГС пояснил, что он увидел пожар в 9-м часу утра, когда ехал в сторону Кольцово. При этом очевидец предполагает, что свалка загорелась еще ранним утром или даже ночью.


Как подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в ночь на понедельник, 30 января, пожарные выезжали тушить горящую свалку в районе ул. Иванова за нижней зоной Академгородка. Вызов на пожар поступил в 23:55. 


Когда пожарные приехали на место, свалка горела в нескольких местах. К 00:41 пожар удалось потушить. 


«Причина [пожара] устанавливается», — отметили в МЧС.


Трассу между Академгородком и Кольцово окутал едкий запах гари (фото)


Место свалки, которое указал очевидец
Место свалки, которое указал очевидец


Свалка между Академгородком и Кольцово горит уже не первый раз. ​Например, утром 23 августа 2016 года из-за тумана и дыма горящей свалки в этом месте произошли сразу 2 массовых ДТП, которые собрали 12 автомобилей. 

Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС (1, 2), фрагмент справочника 2ГИС (3)

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