​Новосибирец встретил в Академгородке дружелюбного хищника 

Новосибирец встретил в Академгородке дружелюбного хищника  (фото)

Житель Новосибирска Василий Дубинский заметил и сфотографировал лисицу, которая бегала по ул. Мальцева в Новосибирске.


Василий рассказал, что встретил животное вчера, 29 января, в коттеджном поселке Академгородка. «Лиса, вероятно, домашняя, меня не боялась, всячески позировала. Обычно лисы по Академгородку не бегают», — отметил Дубинский.


По его словам, он знает, что лисы, зараженные бешенством, обычно выходят к людям, но эта лиса не выглядела как дикая. 


«Раньше в институте Цитологии и генетики одомашнивали лисиц. Теперь вот некоторые оригиналы их дома держат», — высказал предположение Василий Дубинский. Лисица не проявляла к нему никакой агрессии, вела себя дружелюбно, говорит собеседник.


Как сообщал ранее заместитель директора по научной работе Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Литвинов, в городскую черту лисы заходят довольно часто, новосибирцы периодически встречают их в пригородах, парках и частном секторе. Несмотря на то, что некоторые особи утратили инстинкт самосохранения и уже не боятся человека, общаться с лисами ученый не рекомендует. «Потому что это очень опасно: лиса может болеть бешенством», — пояснял Литвинов.




Новосибирец встретил в Академгородке дружелюбного хищника  (фото)


Недавно ручной лис Ральф, выведенный новосибирским Институтом цитологии и генетики СО РАН, переехал в красноярский зоопарк «Роев ручей».

Анна Наумцева
Фото Василия Дубинского

Прочтений: 27292
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (52)52
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено