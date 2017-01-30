​Новосибирец встретил в Академгородке дружелюбного хищника 

Житель Новосибирска Василий Дубинский заметил и сфотографировал лисицу, которая бегала по ул. Мальцева в Новосибирске.







Василий рассказал, что встретил животное вчера, 29 января, в коттеджном поселке Академгородка. «Лиса, вероятно, домашняя, меня не боялась, всячески позировала. Обычно лисы по Академгородку не бегают», — отметил Дубинский.







По его словам, он знает, что лисы, зараженные бешенством, обычно выходят к людям, но эта лиса не выглядела как дикая.





«Раньше в институте Цитологии и генетики одомашнивали лисиц. Теперь вот некоторые оригиналы их дома держат», — высказал предположение Василий Дубинский. Лисица не проявляла к нему никакой агрессии, вела себя дружелюбно, говорит собеседник.





Как сообщал ранее заместитель директора по научной работе Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Литвинов, в городскую черту лисы заходят довольно часто, новосибирцы периодически встречают их в пригородах, парках и частном секторе. Несмотря на то, что некоторые особи утратили инстинкт самосохранения и уже не боятся человека, общаться с лисами ученый не рекомендует. «Потому что это очень опасно: лиса может болеть бешенством», — пояснял Литвинов.

















Недавно ручной лис Ральф, выведенный новосибирским Институтом цитологии и генетики СО РАН, переехал в красноярский зоопарк «Роев ручей».