​Владимир Тарасенко забил гол на матче звезд НХЛ





29 января воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко отличился голом во время матча звезд Национальной хоккейной лиги.







Игра прошла в Лос-Анджелесе.







Тарасенко играл в составе Центрального дивизиона, его команда уступила со счетом 3:10 Тихоокеанскому дивизиону и не смогла выйти в финал, сообщает sports.ru. Матч проходил в формате «три на три» и продолжался два периода по 10 минут.







Владимир Тарасенко забил в ворота соперников на 14-й минуте, изменив счет на 3:6.











На прошлой неделе в Континентальной хоккейной лиге прошел свой матч звезд — в финале отличился нападающий ХК «Сибирь» Максим Шалунов.