​Владимир Тарасенко забил гол на матче звезд НХЛ

Владимир Тарасенко забил гол на матче звезд НХЛ (видео)


29 января воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко отличился голом во время матча звезд Национальной хоккейной лиги.


Игра прошла в Лос-Анджелесе.


Тарасенко играл в составе Центрального дивизиона, его команда уступила со счетом 3:10 Тихоокеанскому дивизиону и не смогла выйти в финал, сообщает sports.ru. Матч проходил в формате «три на три» и продолжался два периода по 10 минут.


Владимир Тарасенко забил в ворота соперников на 14-й минуте, изменив счет на 3:6.



На прошлой неделе в Континентальной хоккейной лиге прошел свой матч звезд — в финале отличился нападающий ХК «Сибирь» Максим Шалунов.

Елена Громкова
Скрин видео
Видео twitter.com/StLouisBlues

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