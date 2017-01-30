Скорость потока на Советском шоссе возле «МЕГИ» упала до 10 км/ч

​Утром 30 января уровень пробок в Новосибирске составил 6 баллов.


Самая длинная пробка в городе после 8 часов была на Большевистской между двумя мостами — Бугринским и Коммунальным — она составила почти 5 км, следует из показателей сервиса Яндекс.Пробки.


Среди других сложных участков — затор, который растянулся больше чем на 2 км по Советскому шоссе на подъезде к СТЦ «МЕГА». На этом участке скорость падала до 10 км/ч. Пробка упиралась в ул. Мира, на которой пользователи сервиса отметили дорожные работы.


Скорость потока на Советском шоссе возле «МЕГИ» упала до 10 км/ч (схема)


Также на карте были отмечены многочисленные аварии, например, две из них — на Большевистской, на ул. Ватутина возле Немировича-Данченко — там пробка растянулась на километр от развязки с Бугринским мостом. Среди прочего ДТП случилось на ул. Широкая — скорость потока рядом с пл. Труда упала до 5 км/ч.


Скорость потока на Советском шоссе возле «МЕГИ» упала до 10 км/ч (схема)


Очень медленно машины двигались по Мочищенскому шоссе и Красному проспекту — здесь пробка по направлению к центру двигалась со скоростью 3–10 км/ч. Сложности водителям доставил участок от ул. Бестужева до Северной. В районе Северной случилось ДТП. Кроме того, на самой Северной тоже собрался затор со стороны Залесского. Также на Северной с противоположенной стороны закрыт въезд с Красного проспекта и на него — его перекрыли с 20 января на 1,5 месяца.


Скорость потока на Советском шоссе возле «МЕГИ» упала до 10 км/ч (схема)


Елена Громкова
Скрин yandex.ru/maps

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