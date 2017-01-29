 Абсолютным чемпионом по ментальной арифметике стал девятилетний новосибирец









Сегодня в Новосибирске прошел чемпионат Сибири и II чемпионат г. Новосибирска по ментальной арифметике. Как рассказала организатор состязания Татьяна Шипулина, в соревнованиях приняли участие 270 детей и подростков из Новосибирска, Новокузнецка, Сургута и Бердска в возрасте от 5 до 16 лет.







Соревнования проходили по трем дисциплинам. В первой участникам предстояло за 8 минут решить максимальное количество из 200 вычислительных задач, которые участники выполняли письменно. Во втором и третьем — нужно было решать примеры, воспринимая их на слух (сначала по-русски, потом по-английски), причем на каждый пример давалось всего три секунды. Как пояснила Татьяна Шипулина, англоязычная часть состязаний необходима для того, чтобы подготовить участников к международным соревнованиям. В этом году они пройдут на острове Бали (ХХII Международные соревнованиям по ментальной арифметике ЮСИМАС).







Абсолютным чемпионом сегодняшних состязаний стал 9-летний Антон Баловнев, который в частности успел за 8 минут правильно решить 150 из 200 предложенных примеров.







В конце прошлого года новосибирские школьники и студенты заняли призовые места в международной олимпиаде NSUCRYPTO по криптографии.

