 Пожарные потушили в Советском районе загоревшийся корабль

 Пожарные потушили в Советском районе загоревшийся корабль


Сегодня утром пожарным пришлось ликвидировать возгорание на непривычном объекте — пожар вспыхнул на корабле, который стоит на берегу.


Как сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области, ЧП произошло около 8 часов утра сегодня по адресу ул. Русская, 42«б». Горел корабль, находившийся на берегу, в трюме которого оборудована сауна. По счастью, обошлось без жертв — в результате был только поврежден потолок в парильном помещении. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.


По данным 2ГИС, по адресу ул. Русская, 42«б» расположен яхт-клуб «Чкаловец». В этом году пожарным уже приходилось тушить пожары на необычных объектах. Так,10 января загорелась станция Сеятель.

Стас Соколов
Фото  сервиса Яндекс.Карты

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