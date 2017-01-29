В новой кофейне в напитки добавляют сыр и сироп из шишек

В новой кофейне в напитки добавляют сыр и сироп из шишек (фото)


Это второе заведение под таким названием — первое расположено на ул. Советская. Barista работает в популярном сейчас формате эспрессо-бар, что подразумевает самообслуживание и отсутствие в заведении полноценной кухни (только десерты и несложные закуски вроде сэндвичей).


В новой кофейне в напитки добавляют сыр и сироп из шишек (фото)


Цены в заведении в целом не выделяются на фоне заведений подобного формата: эспрессо стоит 80 руб., американо или капучино — от 109 руб. Кроме стандартных позиций в баре готовят напитки на основе собственных сиропов — например, латте шишка (179 руб.) и кофе со специальными добавками (например, со сливочным сыром) — от 149 руб.


По данным справочника 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает 216 кофеен, 11 из которых открыты за последние полтора месяца. Например, в непосредственной близости от Barista работает 4 заведения похожего формата: Mr.Сup, «Кофебулка», Kuzina и Organic Coffe.

Стас Соколов
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