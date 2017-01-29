Загоревшийся диван едва не стоил новосибирцу жизни

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Новосибирец заснул с сигаретой и едва не погиб на загоревшемся диване, но был спасен пожарными. Пожар в доме по ул. Лежена в Дзержинском районе вспыхнул сегодня в половине первого ночи. Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание было ликвидировано быстро, а в результате пожара в однокомнатной квартире огнем поврежден диван. По свидетельству очевидцев, виновником происшествия стал мужчина, который, судя по всему, просто заснул на диване с сигаретой. Пострадавшего привели в чувства, однако сейчас он находится в больнице с диагнозом «отравление угарным газом».







По счастью на этот раз пожарные успели ликвидировать пожар быстро. 25 января в 9-этажном доме на ул. Палласа в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира, в которой жила пенсионерка. Тогда из подъезда пришлось эвакуировать 26 человек.

