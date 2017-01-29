Загоревшийся диван едва не стоил новосибирцу жизни

Загоревшийся диван едва не стоил новосибирцу жизни<br>


Новосибирец заснул с сигаретой и едва не погиб на загоревшемся диване, но был спасен пожарными. Пожар в доме по ул. Лежена в Дзержинском районе вспыхнул сегодня в половине первого ночи. Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание было ликвидировано быстро, а в результате пожара в однокомнатной квартире огнем поврежден диван. По свидетельству очевидцев, виновником происшествия стал мужчина, который, судя по всему, просто заснул на диване с сигаретой. Пострадавшего привели в чувства, однако сейчас он находится в больнице с диагнозом «отравление угарным газом».


По счастью на этот раз пожарные успели ликвидировать пожар быстро. 25 января в 9-этажном доме на ул. Палласа в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира, в которой жила пенсионерка. Тогда из подъезда пришлось эвакуировать 26 человек.

Стас Соколов
Фото   pixabay.com

Прочтений: 5590
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено