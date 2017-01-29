В новосибирских магазинах появился «французский» сыр из Бердска

​

В новосибирских супермаркетах появился сыр камамбер, который продается под брендом «Львиное сердце», очень похожим на известную французскую марку Cœur de Lion («Львиное сердце»).











На лицевой стороне упаковки сказано, что «сыр родом из Нормандии», хотя с обратной стороны честно указан производитель — ООО «Росиг» из города Бердск. Сам логотип хотя и похож на логотип Cœur de Lion, но отличается фоном — у последнего за щитом расположены фигуры двух львов, стоящих на задних лапах, а у бердского — только одного, и он стоит на четырех лапах. Упаковка бердского камамбера (150 г) стоит около 200 руб., что является обычной ценой для российских аналогов сыров такого типа.











Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, сам сыр имеет сильный и не очень приятный «ацетоновый» аромат и похож внешне скорее на выдержанный, хотя произведен 5 января (то есть не может считаться даже еще зрелым).





Марка Cœur de Lion принадлежит французской компании Compagnie des Fromages et RichesMonts и учреждена в 1990 году. Информации о производстве этого сыра в России на сайте компании нет. Хотя, в принципе, примеры переноса в Россию производства товаров, попавших в санкционные списки, есть. Так, итальянские сыры под маркой Galbani выпускаются предприятием «Ефремовский маслосыродельный комбинат» в Тульской области.







Это первая известная попытка имитировать в Новосибирской области известные бренды продуктов, попавших в санкционные списки и запрещенных к ввозу в Россию. При этом «европейские» сыры в регионе производят давно. Например, компания «Фаворит» еще в 2013 году наладила выпуск моцареллы. Камамбер под маркой «Томилино» выпускает небольшими партиями предприниматель Константин Томилин.

