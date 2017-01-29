В новосибирских магазинах появился «французский» сыр из Бердска

В новосибирских магазинах появился «французский» сыр из Бердска (фото)

В новосибирских супермаркетах появился сыр камамбер, который продается под брендом «Львиное сердце», очень похожим на известную французскую марку Cœur de Lion («Львиное сердце»).


В новосибирских магазинах появился «французский» сыр из Бердска (фото)


На лицевой стороне упаковки сказано, что «сыр родом из Нормандии», хотя с обратной стороны честно указан производитель — ООО «Росиг» из города Бердск. Сам логотип хотя и похож на логотип Cœur de Lion, но отличается фоном — у последнего за щитом расположены фигуры двух львов, стоящих на задних лапах, а у бердского — только одного, и он стоит на четырех лапах. Упаковка бердского камамбера (150 г) стоит около 200 руб., что является обычной ценой для российских аналогов сыров такого типа.


В новосибирских магазинах появился «французский» сыр из Бердска (фото)


Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, сам сыр имеет сильный и не очень приятный «ацетоновый» аромат и похож внешне скорее на выдержанный, хотя произведен 5 января (то есть не может считаться даже еще зрелым).


Марка Cœur de Lion принадлежит французской компании Compagnie des Fromages et RichesMonts и учреждена в 1990 году. Информации о производстве этого сыра в России на сайте компании нет. Хотя, в принципе, примеры переноса в Россию производства товаров, попавших в санкционные списки, есть. Так, итальянские сыры под маркой Galbani выпускаются предприятием «Ефремовский маслосыродельный комбинат» в Тульской области.


Это первая известная попытка имитировать в Новосибирской области известные бренды продуктов, попавших в санкционные списки и запрещенных к ввозу в Россию. При этом «европейские» сыры в регионе производят давно. Например, компания «Фаворит» еще в 2013 году наладила выпуск моцареллы. Камамбер под маркой «Томилино» выпускает небольшими партиями предприниматель Константин Томилин. 

Стас Соколов
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