На выставке современного искусства показали больного Щелкунчика и опасный чемодан

​27 января в центре Новосибирска открылась выставка современного искусства «Скажи, кто твой». 


Работы для выставки предоставили около десятка новосибирских художников и фотографов. 


На выставке современного искусства показали больного Щелкунчика и опасный чемодан (фото)


Среди авторов — фотограф Евгений Иванов с несколькими фотографиями из серии, исследующей устройство памяти о Великой Отечественной войне (черные силуэты ветеранов, на которых видны только медали), фотограф Антон Мухаметчин с черно-белыми фото уличной жизни в Новосибирске (с одной из них Антон Мухаметчин побеждал на конкурсе Best of Russia), экспрессионистская графика, видео и пр. 


Уличное  фото Антона Мухаметчина
Уличное  фото Антона Мухаметчина


Фрагмент работы новосибирского художника Сергея Беспамятных 
Фрагмент работы новосибирского художника Сергея Беспамятных 


Название выставки относится к постоянно стоящему перед художником выбору между разными персонажами и образами, приемлемым и неприемлемым и так далее. Также, как поясняет куратор выставки Константин Скотников, ее «можно рассматривать как курсовую работу художников, занимающихся повышением своей художественной квалификации в самопровозглашенной образовательной структуре под названием Новосибирская лаборатория современного искусства НЕ[О]АКАДЕМИЯ». 


На выставке современного искусства показали больного Щелкунчика и опасный чемодан (фото)


Выставка открылась в цоколе дома Димитрова, 6 — помещении, ранее известном как галерея современного искусства SoMA. 


На выставке современного искусства показали больного Щелкунчика и опасный чемодан (фото)


Графика художника Константина Скотникова — куратора выставки. 
Графика художника Константина Скотникова — куратора выставки. 


Самым популярным у посетителей на открытии выставки объектом был «Чемодан по управлению культурой» Дениса Ефремова — его чаще всего разглядывали и фотографировали. Внутри старого чемодана — пульт с кнопками, подписанными, например: «Купить произведение», «Выдать грант», «Закрыть выставку», а также кнопками вызова полиции и общественных активистов. 


На выставке современного искусства показали больного Щелкунчика и опасный чемодан (фото)


На выставке современного искусства показали больного Щелкунчика и опасный чемодан (фото)


На выставке современного искусства показали больного Щелкунчика и опасный чемодан (фото)


Еще один экспонат выставки —  «Щелкунчик» Стаса Подлипского. Картонный Щелкунчик носит медицинскую маску как во время эпидемии гриппа. 


В начале января «Щелкунчик »стал актуальной темой после того, как митрополит Новосибирский Тихон попал в федеральные новости, назвав его «оккультной постановкой». 


Ранее в Новосибирске, как сообщали НГС.НОВОСТИ, открылась выставка графики и живописи художника Геннадия Арбатского, определившего облик улицы Богдана Хмельницкого. 

Елена Полякова
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