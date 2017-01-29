На выставке современного искусства показали больного Щелкунчика и опасный чемодан

​27 января в центре Новосибирска открылась выставка современного искусства «Скажи, кто твой».





Работы для выставки предоставили около десятка новосибирских художников и фотографов.









Среди авторов — фотограф Евгений Иванов с несколькими фотографиями из серии, исследующей устройство памяти о Великой Отечественной войне (черные силуэты ветеранов, на которых видны только медали), фотограф Антон Мухаметчин с черно-белыми фото уличной жизни в Новосибирске (с одной из них Антон Мухаметчин побеждал на конкурсе Best of Russia), экспрессионистская графика, видео и пр.







Уличное фото Антона Мухаметчина





Фрагмент работы новосибирского художника Сергея Беспамятных





Название выставки относится к постоянно стоящему перед художником выбору между разными персонажами и образами, приемлемым и неприемлемым и так далее. Также, как поясняет куратор выставки Константин Скотников, ее «можно рассматривать как курсовую работу художников, занимающихся повышением своей художественной квалификации в самопровозглашенной образовательной структуре под названием Новосибирская лаборатория современного искусства НЕ[О]АКАДЕМИЯ».









Выставка открылась в цоколе дома Димитрова, 6 — помещении, ранее известном как галерея современного искусства SoMA.









Графика художника Константина Скотникова — куратора выставки.





Самым популярным у посетителей на открытии выставки объектом был «Чемодан по управлению культурой» Дениса Ефремова — его чаще всего разглядывали и фотографировали. Внутри старого чемодана — пульт с кнопками, подписанными, например: «Купить произведение», «Выдать грант», «Закрыть выставку», а также кнопками вызова полиции и общественных активистов.

















Еще один экспонат выставки — «Щелкунчик» Стаса Подлипского. Картонный Щелкунчик носит медицинскую маску как во время эпидемии гриппа.







В начале января «Щелкунчик »стал актуальной темой после того, как митрополит Новосибирский Тихон попал в федеральные новости, назвав его «оккультной постановкой».





Ранее в Новосибирске, как сообщали НГС.НОВОСТИ, открылась выставка графики и живописи художника Геннадия Арбатского, определившего облик улицы Богдана Хмельницкого.