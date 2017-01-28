В Новосибирске открылась выставка фотографий с эмоциями хаски

Фото Павла Мирошникова 
Фото Павла Мирошникова 

​В Новосибирске открылась выставка фотографий «Хаски Фест» — на ее открытии 200 человек сфотографировались с хаски и в настоящей спортивной нарте.


Фотовыставка «Хаски Фест», посвященная первому Сибирскому фестивалю ездового спорта и культуры жизни народов Севера, открылась в галерее «Непокоренные» в ТРК «Сибирский Молл» 27 января.


Фото Ирины Логовской
Фото Ирины Логовской


Фото Ирины Логовской
Фото Ирины Логовской


На выставке представлено около 40 фотографий, в экспозицию вошли работы фотографов Марины Бойко, Ильнара Салахиева, Андрея Черных, Ирины Логовской, Аркадия Пазовского, Павла Мирошникова и других. Работать выставка будет до 3 марта, вход на нее бесплатный.

«Участвовало много авторов. И выбрали самые яркие, эмоциональные [работы], показывающие и настроение самих участников, эпизоды во время фестиваля, и эмоции собак», — рассказала о выборе работ для экспозиции специалист маркетинговых коммуникаций развлекательного центра «Киносити» Юлия Плотникова.

Фото Павла Мирошникова
Фото Павла Мирошникова


Фото Ирины Логовской
Фото Ирины Логовской


На открытие фотовыставки пришло около 200 человек. Все посетители фотографировались с хаски и самоедской собакой, а также в настоящей спортивной нарте — специальных санях для езды на упряжках собак.


Фото Ирины Логовской
Фото Ирины Логовской


Фото Ирины Логовской
Фото Ирины Логовской


Недавно на новосибирском биатлонном комплексе прошел чемпионат и первенство НСО по ездовому спорту — в скорости соревновались хаски, маламуты и риджбеки.

Ксения Евдокимова
Фото Павла Мирошникова, Ирины Логовской, instagram.com/irinalis77

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