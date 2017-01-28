В Новосибирске открылась выставка фотографий с эмоциями хаски

Фото Павла Мирошникова



​В Новосибирске открылась выставка фотографий «Хаски Фест» — на ее открытии 200 человек сфотографировались с хаски и в настоящей спортивной нарте.





Фотовыставка «Хаски Фест», посвященная первому Сибирскому фестивалю ездового спорта и культуры жизни народов Севера, открылась в галерее «Непокоренные» в ТРК «Сибирский Молл» 27 января.







Фото Ирины Логовской







Фото Ирины Логовской







На выставке представлено около 40 фотографий, в экспозицию вошли работы фотографов Марины Бойко, Ильнара Салахиева, Андрея Черных, Ирины Логовской, Аркадия Пазовского, Павла Мирошникова и других. Работать выставка будет до 3 марта, вход на нее бесплатный.

Фото опубликовано Ирина (@irinalis77) Янв 26 2017 в 5:39 PST

«Участвовало много авторов. И выбрали самые яркие, эмоциональные [работы], показывающие и настроение самих участников, эпизоды во время фестиваля, и эмоции собак», — рассказала о выборе работ для экспозиции специалист маркетинговых коммуникаций развлекательного центра «Киносити» Юлия Плотникова.

Фото Павла Мирошникова







Фото Ирины Логовской







На открытие фотовыставки пришло около 200 человек. Все посетители фотографировались с хаски и самоедской собакой, а также в настоящей спортивной нарте — специальных санях для езды на упряжках собак.







Фото Ирины Логовской







Фото Ирины Логовской







Недавно на новосибирском биатлонном комплексе прошел чемпионат и первенство НСО по ездовому спорту — в скорости соревновались хаски, маламуты и риджбеки.