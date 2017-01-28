Следователи заинтересовались обрушившимся в квартире потолком

​Новосибирские следователи решили разобраться в истории с обрушением потолочного перекрытия в квартире жительницы Ленинского района.





Ленинский межрайонный следственный отдел СКР по НСО начал доследственную проверку по сообщениям СМИ об обрушении потолочного перекрытия в квартире дома на ул. Забалуева во время ремонта на чердаке.







«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе руководства межрайонного следственного отдела. Производится осмотр жилого дома, в том числе чердачного помещения, устанавливаются все лица, проживающие в доме, а также собственники жилья», — рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по НСО Анастасия Кулешова.







Вчера НГС.НОВОСТИ писали, что днем 26 января в квартире жительницы дома № 43 по ул. Забалуева обвалилось потолочное перекрытие. «В доме надо было сделать крышу. Один из ремонтников наступил не на балку, а на рейку и проломил ее. Под этим местом сидели и играли дети, я как увидела эту нарастающую "шапку", тут же отправила их в коридор. Успели кое-что из мебели вытащить, затем раздался треск и все обвалилось», — описала ситуацию женщина, уточнив, что детям 3 года и 5 лет.











Предварительно следователи установили, что в доме меняли кровлю сотрудники управляющей компании «Спас-Дом» по договору подряда с ЖЭУ-84. Следователям предстоит опросить руководство и работников ЖЭУ, а также сотрудников УК и выяснить, как был заключен договор на ремонт и какие объемы работ были поручены подрядчикам.





Недавно следователи решили проверить сообщения СМИ и разобраться в истории ветерана Великой Отечественной войны, который остался без квартиры.