Иномарки раскидало по трамвайным путям в центре Новосибирска

​Днем 28 января «Рено» и «Тойота» столкнулись напротив ТРЦ «Галерея Новосибирск» — машины разлетелись по трамвайным путям, затруднив проезд трамваев на 40 минут.





Авария произошла около 12:00 на перекрестке ул. Гоголя и Мичурина. «Renault Logan двигался по Гоголя со стороны Каменской, а Toyota Allion двигалась во встречном направлении. "Тойота" при повороте налево, на Мичурина, не пропустила "Рено"», — описали момент ДТП специалисты мобильного приложения «Автоспас».











Водитель «Рено» врезался в заднюю правую дверь «Тойоты» и сильно ее помял. После удара иномарки «раскидало по полотну трамвайных путей». Из-за этого движение трамваев остановилось на 40 минут, рассказали в «Автоспасе». В аварии никто не пострадал.











Аварии на трамвайных путях в Новосибирске случаются часто. Например, недавно «Тойота» выехала на трамвайные пути и заблокировала их.

