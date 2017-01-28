Иномарки раскидало по трамвайным путям в центре Новосибирска

Иномарки раскидало по трамвайным путям в центре Новосибирска (фото)

​Днем 28 января «Рено» и «Тойота» столкнулись напротив ТРЦ «Галерея Новосибирск» — машины разлетелись по трамвайным путям, затруднив проезд трамваев на 40 минут.


Авария произошла около 12:00 на перекрестке ул. Гоголя и Мичурина. «Renault Logan двигался по Гоголя со стороны Каменской, а Toyota Allion двигалась во встречном направлении. "Тойота" при повороте налево, на Мичурина, не пропустила "Рено"», — описали момент ДТП специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Иномарки раскидало по трамвайным путям в центре Новосибирска (фото)


Водитель «Рено» врезался в заднюю правую дверь «Тойоты» и сильно ее помял. После удара иномарки «раскидало по полотну трамвайных путей». Из-за этого движение трамваев остановилось на 40 минут, рассказали в «Автоспасе». В аварии никто не пострадал.


Иномарки раскидало по трамвайным путям в центре Новосибирска (фото)


Аварии на трамвайных путях в Новосибирске случаются часто. Например, недавно «Тойота» выехала на трамвайные пути и заблокировала их.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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