Глухари из Новосибирского зоопарка переехали в Санкт-Петербург

Глухари из Новосибирского зоопарка переехали в Санкт-Петербург

Новосибирский зоопарк отправил коллегам в Санкт-Петербург трех глухарей: двух самок и самца.


«Три глухаря (две самочки и самец) пополнили коллекцию Ленинградского зоопарка. Предыдущим домом этих птиц был Новосибирский зоопарк, где они появились на свет в 2015 году. В Санкт-Петербург глухари прибыли еще в конце декабря, но в течение месяца находились на карантине. Сейчас новоселы готовы предстать перед публикой», — сообщает Ленинградский зоопарк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».


Сейчас птицы поселились в двух смежных вольерах в комплексе «Выставка птиц». Между вольерами есть маленький проход, которым смогут пользоваться самки, но через них из-за размеров не сможет пройти самец. «Это организовано для того, чтобы в брачный период самки могли отдыхать от внимания своего кавалера, и у них не возникали конфликты», — поясняют в зоопарке.


Сейчас самки и самец чувствуют себя хорошо, ведут себя спокойно и уверенно, отметили в Ленинградском зоопарке.


Справка: Глухарь — одна из самых крупных куриных птиц, весом до 6,5 кг. Обитает в борах и дубравах, на окраинах болот. Питается хвоей сосны, сибирского кедра, ягодами, кедровыми орехами. Самцы начинают токовать еще в марте, по снегу, на деревьях или на земле. Считается, что во время тока эта осторожная птица не слышит посторонних звуков, что позволяет охотнику приблизиться к ней на несколько шагов. От этой особенности — «временной глухоты» — и пошло название птицы. В Новосибирском зоопарке глухари размножаются с 1979 года. Всего в зоопарке вывелось более 150 глухарят.


Новосибирский зоопарк участвует во многих программах по обмену животными. Недавно из Франции к нам приехали две новые кошки и самка броненосца.

Ксения Евдокимова
Фото pixabay.com

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