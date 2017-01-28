Новосибирцев восхитил малиновый рассвет над городом
Днем 28 января жители Новосибирска начали выкладывать в соцсети фотографии красивого рассвета над городом.
Социальные сети заполнились десятками фотографий и видео «чудесного малинового рассвета». Горожане восхищаются красивым видом и пишут, что на улице «морозец под 30».
По данным Новосибирского Гидрометцентра, утром 28 января в Новосибирске было от –17 до –20 градусов. Вчера пресс-секретарь Гидрометцентра Ренад Ягудин говорил, что в ближайшее время антициклон пойдет на восток, поэтому в городе ожидается ослабление морозов.
Присылайте свои фотографии красивого морозного рассвета через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».
Новосибирцы часто выкладывают красивые фотографии морозного города в соцсети. Например, недавно НГС.НОВОСТИ делали подборку прекрасных видов заснеженного Новосибирска.
Ксения Евдокимова
Фото Ольги Власовой (1), instagram.com