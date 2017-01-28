Новосибирцев восхитил малиновый рассвет над городом

Новосибирцев восхитил малиновый рассвет над городом (фото, видео)

Днем 28 января жители Новосибирска начали выкладывать в соцсети фотографии красивого рассвета над городом.


Социальные сети заполнились десятками фотографий и видео «чудесного малинового рассвета». Горожане восхищаются красивым видом и пишут, что на улице «морозец под 30».


#рассвет без фильтров, ну и морозец под 30 😜 #живемвсибири Добрых выходных ✌🏻

Видео опубликовано Зайцева Юлия (@zaytsevayv)


По данным Новосибирского Гидрометцентра, утром 28 января в Новосибирске было от –17 до –20 градусов. Вчера пресс-секретарь Гидрометцентра Ренад Ягудин говорил, что в ближайшее время антициклон пойдет на восток, поэтому в городе ожидается ослабление морозов.

#Город 🌆 просыпается....#рассвет...#меганск

Фото опубликовано Оксана (@ksycha79)



Присылайте свои фотографии красивого морозного рассвета через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».


Новосибирцы часто выкладывают красивые фотографии морозного города в соцсети. Например, недавно НГС.НОВОСТИ делали подборку прекрасных видов заснеженного Новосибирска.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Власовой (1), instagram.com

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