Новосибирцев восхитил малиновый рассвет над городом

Днем 28 января жители Новосибирска начали выкладывать в соцсети фотографии красивого рассвета над городом.





Социальные сети заполнились десятками фотографий и видео «чудесного малинового рассвета». Горожане восхищаются красивым видом и пишут, что на улице «морозец под 30».





#рассвет без фильтров, ну и морозец под 30 😜 #живемвсибири Добрых выходных ✌🏻 Видео опубликовано Зайцева Юлия (@zaytsevayv) Янв 27 2017 в 9:22 PST





По данным Новосибирского Гидрометцентра, утром 28 января в Новосибирске было от –17 до –20 градусов. Вчера пресс-секретарь Гидрометцентра Ренад Ягудин говорил, что в ближайшее время антициклон пойдет на восток, поэтому в городе ожидается ослабление морозов.

#Город 🌆 просыпается....#рассвет...#меганск Фото опубликовано Оксана (@ksycha79) Янв 27 2017 в 9:52 PST









Присылайте свои фотографии красивого морозного рассвета через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».





Новосибирцы часто выкладывают красивые фотографии морозного города в соцсети. Например, недавно НГС.НОВОСТИ делали подборку прекрасных видов заснеженного Новосибирска.