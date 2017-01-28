Новосибирцев позвали на работу с командировками в другие страны

​Российская авиакомпания Royal Flight начала набирать на работу бортпроводников в Новосибирске.





О наборе бортпроводников в Новосибирске компания объявила 24 января. Royal Flight ждет на работу действующих бортпроводников, у которых есть допуски на самолеты Boeing 757-200, Boeing 737-800, Boeing 767 и которые знают английский язык не ниже уровня Pre-Intermediate. Кандидаты должны быть коммуникабельные, доброжелательные, ответственные и дисциплинированные.







«В Новосибирске мы планируем набрать ориентировочно 5 экипажей на воздушное судно Boeing 757, ориентировочно это 30 человек плюс обязательно инструкторский состав. Новосибирск выбрали именно потому, что этот город показывает стабильно высокий спрос на ряд туристических направлений и у нас хорошая загрузка рейсов из Новосибирска», — рассказал специалист по связям с общественностью авиакомпании Максим Курашвили.







Он уточнил, что возрастной планки для кандидатов нет — «любой кандидат, который является действующим бортпроводником, и даже, так сказать, с большим стажем и в солидном возрасте, легко может отправлять резюме и потенциально быть нашим сотрудником». При этом кандидатам нужно быть готовым к длительным командировкам — от 10 до 14 дней. Бортпроводники будут вылетать из Новосибирска, выполнять определенную цепочку рейсов и за это время успевать посетить несколько российских регионов и других стран.







Зарплату бортпроводников в компании Максим Курашвили не раскрыл, однако отметил, что она несколько выше, чем в других авиакомпаниях. «Но у нас строгий спрос с бортпроводников, надо быть готовым к достаточно строгой дисциплине, соблюдению всех правил нахождения в командировках», — добавил он.







Кандидаты должны заполнить анкету, размещенную на сайте авиакомпании, и прислать свои фото: портретное и в полный рост.







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