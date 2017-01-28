Новосибирцев позвали на работу с командировками в другие страны

Новосибирцев позвали на работу с командировками в другие страны

​Российская авиакомпания Royal Flight начала набирать на работу бортпроводников в Новосибирске.


О наборе бортпроводников в Новосибирске компания объявила 24 января. Royal Flight ждет на работу действующих бортпроводников, у которых есть допуски на самолеты Boeing 757-200, Boeing 737-800, Boeing 767 и которые знают английский язык не ниже уровня Pre-Intermediate. Кандидаты должны быть коммуникабельные, доброжелательные, ответственные и дисциплинированные.


«В Новосибирске мы планируем набрать ориентировочно 5 экипажей на воздушное судно Boeing 757, ориентировочно это 30 человек плюс обязательно инструкторский состав. Новосибирск выбрали именно потому, что этот город показывает стабильно высокий спрос на ряд туристических направлений и у нас хорошая загрузка рейсов из Новосибирска», — рассказал специалист по связям с общественностью авиакомпании Максим Курашвили.


Он уточнил, что возрастной планки для кандидатов нет — «любой кандидат, который является действующим бортпроводником, и даже, так сказать, с большим стажем и в солидном возрасте, легко может отправлять резюме и потенциально быть нашим сотрудником». При этом кандидатам нужно быть готовым к длительным командировкам — от 10 до 14 дней. Бортпроводники будут вылетать из Новосибирска, выполнять определенную цепочку рейсов и за это время успевать посетить несколько российских регионов и других стран.


Зарплату бортпроводников в компании Максим Курашвили не раскрыл, однако отметил, что она несколько выше, чем в других авиакомпаниях. «Но у нас строгий спрос с бортпроводников, надо быть готовым к достаточно строгой дисциплине, соблюдению всех правил нахождения в командировках», — добавил он.


Кандидаты должны заполнить анкету, размещенную на сайте авиакомпании, и прислать свои фото: портретное и в полный рост.


Также новосибирцев ждут на работу в патрульно-постовую службу, кинологами и следователями. А недавно модельное агентство Elite Stars объявило набор девушек на примерки для компании Pelican.

Ксения Евдокимова
Фото belovodchenko (Essentials/iStock)

Прочтений: 1833
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено