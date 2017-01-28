Музыкальная школа в центре города страдает от запахов сигарет и рекламы кальянов

​Администрация и родители учащихся новосибирской музыкальной школы № 6 пожаловались на запахи, попадающие в классы из магазина электронных сигарет, расположенного по соседству.





Мама одного из учащихся музыкальной школы (расположена на Советской, 35«а») прислала в НГС.НОВОСТИ фото и видео, на которых видно, что окно класса и дверь в магазин электронных сигарет практически соприкасаются друг с другом. Когда покупатели входят в магазин, запахи проникают в окно школы, пояснила женщина.







«Магазин появился около школы в июне 2015 года. Сразу же возник вопрос о законности размещения в непосредственной близости с детским учреждением такого магазина. Сначала мы пожаловались на вывеску. Антимонопольная служба привела эту вывеску в соответствие с законом, но суть проблемы это не решило», — рассказала директор музыкальной школы № 6 Елена Курленя.







Директор посетовала, что в магазин стали ходить школьники — «после 1 сентября здесь была просто вторая линейка, яблоку было негде упасть от девочек в фартуках и мальчиков».







«У нас тут с левой стороны кальянная, с правой стороны магазин. Мы в полном окружении. Появилось бесконечное сумасшедшее дымление: не табак, а вонючий такой ароматизированный запах. Перед крыльцом школы стала парковаться машина с рекламой кальянов. Дети идут в школу прямо мимо нее», — продолжает директор.







Однако основные проблемы, по наблюдению педагогов и родителей, начались в декабре 2016 года. «Мы стали замечать, что у нас в школе тоже стало пахнуть. Родители обращались и в Роспотребнадзор, и в прокуратуру. Проверяющие надзорные органы приходили, искали табачную продукцию. И говорили, что не выявили факта продажи несовершеннолетним», — описывает ситуацию Елена Курленя.







Сейчас родители учащихся продолжают собирать подписи и писать письма в Роспотребнадзор. Родители просят помочь им добиться переноса магазина электронных сигарет и кальянной подальше от музыкальной школы.







Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что в руках у 13-летнего школьника взорвалась электронная сигарета — подросток попал в больницу.

