Сотни новосибирцев собрались на площади Ленина протестовать против повышения тарифов ЖКХ

​Днем 28 января в центре Новосибирска — сквере у оперного театра — начался митинг, участники которого протестуют против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.


Сотни новосибирцев собрались на площади Ленина протестовать против повышения тарифов ЖКХ (фото)


По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, к началу акции в сквер к оперному театру пришли более 500 человек.


Митинг открыл общественник Андрей Гладченко. Он заявил, что митинг не политический, передает корреспондент НГС.НОВОСТИ с места событий.


Сотни новосибирцев собрались на площади Ленина протестовать против повышения тарифов ЖКХ (фото)


Напомним, что постановление о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля 2017 года было подписано губернатором Владимиром Городецким 19 декабря 2016 года. Тариф на холодную воду повышен для новосибирцев на 20 %, на горячую воду — на 15,9 %, на водоотведение — на 20,1 %, на отопление — на 14,9 %. Меньше всего подорожала электроэнергия (на 2,9 %) и газ (на 3,9 %). Перед подписанием документ о новых тарифах прошел согласование в Совете депутатов Новосибирска. Руководитель департамента по тарифам НСО Гарей Асмодьяров тогда в качестве одной из причин повышения тарифов назвал излишнюю экономность горожан в расходовании тепла и энергии, что привело к снижению поступлений в снабжающие организации.


Сотни новосибирцев собрались на площади Ленина протестовать против повышения тарифов ЖКХ (фото)


Тогда же, 24 декабря, состоялась первая акция протеста против повышения тарифов. Несмотря на 30-градусный мороз и неудобное место, в котором власти разрешили провести это мероприятие (парк «Городское начало»), на митинг пришли не менее 150 человек.


В этот раз у организаторов митинга было больше времени на подготовку. Они смогли добиться, чтобы им выделили место на пл. Ленина, и активно призывали горожан к участию в акции. Кроме кампании в соцсетях, были напечатаны тысячи листовок, которые активисты разносили по почтовым ящикам и клеили на столбы и стены. Также на этой неделе неизвестные активисты организовали «лазерное шоу» — приглашение на митинг проецировалось на здания градирен ТЭЦ-5, офис «СИБЭКО», мэрии и правительства.


Накануне организаторы демонстрировали в соцсетях фальшивые, по их словам, листовки, которые полностью повторяют их собственные материалы, но в них указано другое время проведения митинга — 13:30.

Стас Соколов
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