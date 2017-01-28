​Мэр опроверг слухи о стройке крытого рынка возле озера на МЖК

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опроверг слухи о строительстве рынка возле озера на МЖК «Восточный», на берегу которого местные жители запланировали зону отдыха.







Вечером 27 января в программе «Мэр отвечает» на радио «Городская волна» радиослушатель спросил Анатолия Локтя о том, почему чиновники не учли мнение общественности и приняли решение построить крытый рынок в зеленой зоне возле озера на МЖК. По данным радиослушателя, такой план развития микрорайона был принят на общественных слушаниях, которые прошли в городе в декабре.







Однако мэр эту информацию не подтвердил. По его словам, территория возле Плющихинского озера останется рекреационной зоной.







«Я всячески поддерживаю инициативы живущих на это жилом массиве. Эти усилия, эти инициативы направлены на то, чтобы создать рекреационную зону, парковую зону вокруг озера, с тем, чтобы этот уголочек стал красивым местом отдыха. Он и сейчас пользуется популярностью. Я знаю это и подчеркиваю, ни одного документа, который бы переводил в другую зону вот эту территорию, я не подписывал, и таких решений не принималось в результате общественных слушаний или там чьими-то закрытыми решениями <...> Более того, никаких документов разрешительных на проведение какой-то застройки в этой зоне тоже не подписывалось и не выдавалось», — заявил мэр.







Весной 2016 года НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что жители МЖК «Восточный» взялись за очистку и благоустройство захламленной территории возле водоема, который обозначен на Яндекс.Картах как озеро Собачье. Тогда один из участников акции Алексей Гурков высказывал надежду, что городские власти введут запрет на строительство в этом месте.





«Нам важно, чтобы озеро не засыпали, поскольку оно по-своему ценное, родниковое, там даже утки водятся», — пояснял активист.