Власти временно запретили строителям рубить деревья на Богдашке

Мэрия Новосибирска не разрешит вырубать деревья на ул. Богдана Хмельницкого под строительство жилых высоток, пока проект будущей застройки не обсудят на градостроительном совете.





Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил вечером 27 января в программе «Мэр отвечает» на радио «Городская волна».







«Мы сегодня не даем ни одного разрешения на снос деревьев, <…> которые растут на этой площадке, которые могут попасть под застройку, пока на градостроительном совете не будет заслушан проект», — сказал Анатолий Локоть, отвечая на вопросы радиослушательницы о судьбе стройплощадки на месте снесенных Дома спорта и клуба «Отдых».







Мэр добавил, что недавно в администрации Калининского района прошло совещание, в котором участвовали застройщик и активисты, возмущенные предстоящей вырубкой деревьев на этой площадке.







«Застройщик взял на себя обязательство компенсировать все количество деревьев, которое будет снесено в ходе застройки. И активисты взяли для себя некоторое время с тем, чтобы определить территорию в сосновом бору, где следует высадить сосны, крупномеры, которые бы компенсировали каждое дерево. Но подчеркиваю, пока не состоится градостроительный совет, где будет обсуждение непосредственно проекта, никаких работ производиться здесь не будет», — повторил мэр.







Как уточнил Анатолий Локоть, заседание градостроительного совета намечено на февраль. «Это открытое мероприятие, можно приходить, послушать, позадавать вопросы, поучаствовать в обсуждении этого проекта», — отметил мэр.







Ранее НГС.НОВОСТИ подробно рассказывали про главный строительный скандал 2016 года — снос Дома спорта и клуба «Отдых» на ул. Богдана Хмельницкого ради строительства новых жилых высоток. Жители Богдашки отреагировали на это массовыми акциями протеста, в том числе потребовали восстановить снесенный Дом спорта. А мэр Анатолий Локоть приостановил разрешение на строительство и отменил это распоряжение только после того, как застройщик участка ЗАО «СД Альфа Капитал» пообещал выделить место для нового спортивного комплекса и представил его эскизы.