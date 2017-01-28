​Хоккей: «Сибирь» выиграла третью игру подряд

Хоккей: «Сибирь» выиграла третью игру подряд (видео)

В ночь на 28 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла в гостях тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 0:0).


Основные события в этом матче развернулись во втором периоде, отмечает Континентальная хоккейная лига.


«Сибири» удалось забросить шайбы на 26 и 27 минутах. «Сначала на дуэль с голкипером выскочил Максим Шалунов и не оставил первому шансов. А чуть позже в большинстве Максим Игнатович могучим броском от синей линии точно попал в "девятку"», - передает КХЛ. Но «Ладе» удалось отыграть одну шайбу до конца второго игрового отрезка – хозяева забили на 32 минуте.


Точку в матче броском в пустые ворота «Лады» на последней минуте игры поставил Егор Миловзоров.


Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тэйлор.


«Сибирь» одержала третью подряд победу, до этого она обыгрывала нижнекамский «Нефтехимик» и казанский «Ак Барс».


Сейчас «Сибирь» располагается на 9 строчке турнирной таблицы восточной конференции лиги. Следующую игру новосибирцы проведут 31 января дома против пекинской команды «Куньлунь Ред Стар».



Елена Громкова
Видео khl.ru, скрин видео

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