​Хоккей: «Сибирь» выиграла третью игру подряд

В ночь на 28 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла в гостях тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 0:0).







Основные события в этом матче развернулись во втором периоде, отмечает Континентальная хоккейная лига.







«Сибири» удалось забросить шайбы на 26 и 27 минутах. «Сначала на дуэль с голкипером выскочил Максим Шалунов и не оставил первому шансов. А чуть позже в большинстве Максим Игнатович могучим броском от синей линии точно попал в "девятку"», - передает КХЛ. Но «Ладе» удалось отыграть одну шайбу до конца второго игрового отрезка – хозяева забили на 32 минуте.







Точку в матче броском в пустые ворота «Лады» на последней минуте игры поставил Егор Миловзоров.







Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тэйлор.





«Сибирь» одержала третью подряд победу, до этого она обыгрывала нижнекамский «Нефтехимик» и казанский «Ак Барс».





Сейчас «Сибирь» располагается на 9 строчке турнирной таблицы восточной конференции лиги. Следующую игру новосибирцы проведут 31 января дома против пекинской команды «Куньлунь Ред Стар».









