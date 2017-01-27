​Дрифт самолета, 8 новых «Лент» и другие главные новости

Дайджест главных событий 27 января по версии НГС.







• В «Толмачёво» самолет авиакомпании S7 занесло на гололеде, и он развернулся почти на 180 градусов. Видео с «дрифтом» самолета попало в интернет и набрало огромное количество просмотров.







• В одной из новосибирских квартир обрушилась часть перекрытия вместе со штукатуркой в комнате, где играли дети. Малышей спас натяжной потолок, который удержал всю массу обломков до тех пор, пока мать не увела детей в другое место.







• Компания «Лента» анонсировала открытие в Новосибирске 8 магазинов в формате супермаркета. Где они будут, пока неизвестно, но появятся они уже в этом году.







• Злоключения семьи Виктора Ганчара продолжаются — на этот раз незнакомый мужчина сзади напал на его старшую дочь. Незадолго до этого некая женщина набросилась на ее младшую сестру.