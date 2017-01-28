Жителей нового ЖК на Горской избавили от необходимости делать крюк через весь мост

Установленный на выезде из комплекса знак «Поворот только направо» делал выезд с территории ЖК крайне неудобным

​«На текущий момент знак разворота перенесли и при выезде с квартала "Панорама" необходимо повернуть направо, перестроиться в левый ряд и развернуться, не нарушая ПДД», — рассказали в компании-застройщике «Сибакадемстрой».





Также в компании отметили, что организация развязки находится в ведении муниципалитета и в процессе обсуждения остается возможность пешеходного перехода для жителей новых домов через ул. Немировича-Данченко.







В мэрии в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ сообщили, что в районе новостроек на Горской планом предусмотрено строительство надземного пешеходного перехода. «Обсуждение данного проекта находится в стадии согласования с застройщиком. Сроки строительства будут известны после определения источников финансирования», — подчеркнули в пресс-службе мэрии.







Ранее, чтобы попасть в школу или детский сад в своем районе, жителям новостроек приходилось пересекать Обь по Октябрьскому мосту и разворачиваться на Речном вокзале, поскольку поворот налево на выезде из комплекса был запрещен.







Ранее стало известно, что ул. Немировича-Данченко вошла в число опасных дорог, которые должны отремонтировать в течение 2017 года.