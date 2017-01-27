Открылась выставка про спасителей евреев во времена Холокоста

Сегодня в Новосибирской областной библиотеке открылась выставка «Виза на жизнь», приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста.







По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, на открытие собралось около 30 человек. «Выставка состоит их плакатов, посвященных жизни и деятельности дипломатов, работавших в годы Второй мировой войны на территориях, контролируемых немцами и их союзниками. Фотографии, представленные на выставке, собраны из частных коллекций дипломатов», — пояснили организаторы мероприятия.











В 1953 году музей памяти жертв Холокоста в Израиле получил право присваивать звание «Праведник народов Мира» — выражение признательности еврейского народа. Среди 16 тыс. получивших это звание были более 20 дипломатов, о жизни которых также можно узнать на выставке.















На открытии присутствовали, в частности, первый секретарь посольства Государства Израиль в РФ Ирис Цвайг и Генеральный консул Германии в Новосибирске Виктор Рихтер.







Выставка работает в холле третьего этажа библиотеки.





Кроме того, сегодня отмечают День полного снятия блокады Ленинграда.