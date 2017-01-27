​Следователи рассказали о причинах «дрифта» самолета в «Толмачёво»

Новосибирские следователи рассказали о результатах проверки по поводу видео, на котором в аэропорту «Толмачёво» заносит самолет.







Происшествие случилось 14 декабря, а на днях ролик появился в твиттере пользователя newaviator.







«Нам поступила 15 декабря информация, мы приступили незамедлительно к проверке этого инцидента. По результатам ее вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного судна)», — рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.







В СК также описали, что в 12:12 самолет ехал по рулежной дорожке и самопроизвольно развернулся.







«При этом угрозы столкновения с какими-либо другими объектами на перроне не было, для дальнейшего движения был вызван тягач для буксировки на стоянку, буксировка прошла в штатном режиме.







Основной причиной происшествия стали метеорологические условия в виде дождя, который в тот момент очень быстро замерзал на поверхности земли.







Повреждения воздушное судно не получило, пассажиры и экипаж не пострадали», — описали в управлении.







Ролик, судя по ракурсу съемки, запечатлен одной из камер наблюдения на территории аэропорта. В углу ролика проставлена дата — 14 декабря 2016 года.





В кадр попал самолет Airbus A320 в ливрее S7 Airlines. Воздушное судно движется по перрону аэропорта, потом его заносит и разворачивает по часовой стрелке более чем на 90 градусов.











Новосибирская оттепель, которая была 14 декабря, когда шел дождь, стала самой сильной за последние 100 лет.