Пешеходный мост на Большевистской погрузился во тьму

​Пешеходы пожаловались на заваленный снегом темный пешеходный переход через ул. Большевистскую в Новосибирске.


Жительница Октябрьского района Ирина Бирюкова прислала в НГС.НОВОСТИ фотографию темного перехода, расположенного недалеко от остановки «Завод торгового оборудования». По словам женщины, фонари в переходе есть, но не горят примерно с октября.


Пешеходный мост на Большевистской погрузился во тьму (фото)


Также женщину беспокоит, что ступени на переходе часто завалены снегом. «Очистка производится очень редко, невозможно подниматься и спускаться по ступеням. Снегопады были — ужас там [был]. Мост очень востребован — рядом магазин "Лента", детские сады и школа. Очень темно утром и вечером», — говорит Ирина.


Женщина рассказала, что несколько раз обращались в администрацию Октябрьского района, через какое-то время мост чистили. Потом жителям сказали, что мост «принадлежит "Гормосту"», новосибирцы обратились туда.


В МКУ «Гормост» корреспонденту НГС.НОВОСТИ пообещали разобраться и исправить ситуацию.


Недавно жители мкрн «Чистая Слобода» пожаловались на темную длинную улицу, где фонари не горят всю зиму.

Ксения Евдокимова
Фото Ирины Бирюковой

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