Новосибирец попытался сбежать от приставов, понадеявшись на конец их рабочего дня

Новосибирец попытался сбежать от приставов, понадеявшись на конец их рабочего дня

​Новосибирскому предпринимателю не удалось сбежать от судебных приставов в ГИБДД.


Фирма мужчины занималась перевозками, ему принадлежало одиннадцать автомобилей. Камеры видеофиксации зафиксировали множество нарушений правил дорожного движения — всего бизнесмен накопил 25 штрафов на сумму в 15 тыс. руб.


Судебные приставы ограничивали мужчину в праве выезда за границу, арестовывали его счета и накладывали запрет на регистрационные действия на все авто — ни одна из этих мер не заставила должника оплатить штрафы.


Однако неплательщик потерял собственные водительские права и отправился восстанавливать их в ГИБДД. Проверив мужчину, сотрудники полиции сообщили ему о долге и вызывали приставов.


«Должника настолько "обрадовала" перспектива встретиться с судебными приставами, что он спешно ретировался, оставив все документы в ГИБДД, и явился лишь в 17:10 — в надежде, что рабочий день у сотрудников УФССП России по Новосибирской области уже закончился», — рассказывают сотрудники УФССП.


Однако скрыться от приставов предпринимателю не удалось — сотрудники ведомства привезли его в отдел. Оплатить на месте мужчина не смог, вместе с приставами они отправились к нему домой, где он полностью погасил задолженность.


На прошлой неделе мужчина попытался продать арестованное авто, чтобы не платить долг, — судебным приставам пришлось притвориться тайными покупателями, чтобы воспрепятствовать ему.

Дарья Януш
Фото Игоря Зарембо (РИА Новости)

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