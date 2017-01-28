ФСБ нашла в «Толмачёво» контрабандные приборы, делающие невидимое видимым

ФСБ нашла в «Толмачёво» контрабандные приборы, делающие невидимое видимым

В Новосибирске вступил в силу приговор трем мужчинам, которые пытались без лицензии переправить в Гонконг детали для приборов ночного видения.


Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, весной 2015 года Александр Жуковский, Александр Шевченко и Вячеслав Ковригин решили переправить в Гонконг контрабанду — электронно-оптические преобразователи, которые можно использовать для создания оружия и военной техники.


Всего сообщники приобрели для этого 49 электронно-оптических преобразователей.


По данным прокуратуры, подельники знали, что собираются отправить за границу такие модели электронно-оптических преобразователей, которые относятся к «товарам двойного назначения». Также они понимали, что для экспорта этих приборов нужно получить лицензию ФСТЭК России.


Поэтому мужчины удалили маркировку с приборов и нанесли на них новую, чтобы замаскировать их под другие модели электронно-оптических преобразователей, которые не используются при создании военной техники. А значит, при экспорте к ним предъявляют менее жесткие требования, пояснили в облпрокуратуре. Кроме того, сообщники подготовили поддельные технические паспорта на приборы.


В мае 2015 года Александр Жуковский передал электронно-оптические преобразователи и поддельные документы на их экспорт представителю транспортной компании, которая ни о чем не догадывалась. Транспортная компания доставила товар в грузовой терминал аэропорта «Толмачёво».


Кроме того, представитель транспортной компании оформила таможенную декларацию с недостоверной информацией о приборах. После этого таможня приняла решение выпустить груз за границу.


Как уточнили в облпрокуратуре, в Гонконг приборы так и не улетели. На таможенном складе их обнаружили сотрудники ФСБ.


В октябре 2016 года Обской городской суд признал 50-летнего Александра Жуковского, 62-летнего Александра Шевченко и 51-летнего Вячеслава Ковригина виновными по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения, военной техники, группой лиц по предварительному сговору) и приговорил каждого из них к 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. руб.


Осужденные не согласились с приговором и попытались его обжаловать, так как считают, что их вина не доказана. Однако 27 января Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения, отмечают в облпрокуратуре.


Осенью 2016 года НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что таможенники возбудили уголовное дело о контрабанде в отношении новосибирца, который заказал в Таиланде анаболики для продажи.


Справка: Электронно-оптические преобразователи — это вакуумные фотоэлектронные приборы, которые позволяют преобразовывать невидимое глазом изображение в видимое либо усилить яркость видимого изображения. Широко используются в современных приборах ночного видения. В числе крупных производителей электронно-оптических преобразователей — новосибирские предприятия «Экран ФЭП», «Экран-Оптические системы» и «Катод» (Википедия).

Ольга Хмелевская
Фото pixabay.com

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