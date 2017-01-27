​Неизвестный напал на старшую дочь Виктора Ганчара

Сегодня, 27 января, старшая дочь Виктора Ганчара стала жертвой нападения — ее ударил неизвестный.







«Было два удара, насколько мне известно. Девочка упала. У нее что-то с рукой. Юлия (Ганчар, мать девочки) сейчас в полиции, а потом они поедут в больницу», — рассказал НГС.НОВОСТИ адвокат Виктора Ганчара Игорь Попенин.







Старшей дочери Виктора Ганчара 16 лет, до этого жертвой нападения стала ее младшая сестра. Тогда Юлия Ганчар подозревала Людмилу Галкину, женщину, сына которой убил Виктор Ганчар.







По словам адвоката, он попросил Виктора не искать того, кто напал на ребенка. «Для этого есть правоохранительные органы», — отметил Попенин.







«Она шла в школу, на прививку, в 14:40–14:45 это было. На Гоголя, 29 к ней сзади подбежал мужчина и ударил то ли локтем, то ли кулаком в спину и в голову. Дочь упала на живот, ударилась и руку повредила», — рассказал НГС.НОВОСТИ Виктор Ганчар. По его словам, лица нападавшего девочка не видела. Однако, по данным Виктора, на месте происшествия есть камеры наблюдения, и нападавшего можно найти по горячим следам. «Сейчас мы ищем свидетелей случившегося», — говорит Ганчар.





Собеседник рассказал, что его младшая дочь уже вышла из больницы и находится дома, чувствует себя хорошо.