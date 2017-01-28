На проблемном ЖД-переезде заменят асфальт и столбики

В Новосибирской области до конца 2017 года отремонтируют 9 железнодорожных переездов, в том числе Пашинский переезд недалеко от станции Иня-Восточная.





Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, здесь заменят асфальтовое покрытие, бордюрный камень и сигнальные столбики.





В центральной части Новосибирска также отремонтируют Бурлинский переезд, в пригороде — переезды на участках Инская – Издревая и Искитим – Ложок.







«На переездах, находящихся в границах станции Барабинск и на участке Сокур – Мошково, запланирована укладка нового резинокордового покрытия. На территории станции Бердск железнодорожный переезд, пересекающий ул. Ленина, оборудуют автоматической переездной сигнализацией», — сообщили в Западно-Сибирской железной дороге.





НГС.НОВОСТИ рассказывали, что летом автоинспекторы в ходе рейда проверили более 100 железнодорожных переездов в черте Новосибирска и нашли недостатки на 25 из них.





Автоинспекторы обнаружили ямы и выбоины между рельсами, погнутые и не отражающие свет дорожные знаки. На некоторых переездах рельсы проседают или выступают относительно проезжей части, местами не хватает сигнальных столбиков или они ржавые, сообщал начальник отдела пропаганды городского ГИБДД Сергей Страдымов.