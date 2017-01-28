На проблемном ЖД-переезде заменят асфальт и столбики
В Новосибирской области до конца 2017 года отремонтируют 9 железнодорожных переездов, в том числе Пашинский переезд недалеко от станции Иня-Восточная.
Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, здесь заменят асфальтовое покрытие, бордюрный камень и сигнальные столбики.
В центральной части Новосибирска также отремонтируют Бурлинский переезд, в пригороде — переезды на участках Инская – Издревая и Искитим – Ложок.
«На переездах, находящихся в границах станции Барабинск и на участке Сокур – Мошково, запланирована укладка нового резинокордового покрытия. На территории станции Бердск железнодорожный переезд, пересекающий ул. Ленина, оборудуют автоматической переездной сигнализацией», — сообщили в Западно-Сибирской железной дороге.
НГС.НОВОСТИ рассказывали, что летом автоинспекторы в ходе рейда проверили более 100 железнодорожных переездов в черте Новосибирска и нашли недостатки на 25 из них.
Автоинспекторы обнаружили ямы и выбоины между рельсами, погнутые и не отражающие свет дорожные знаки. На некоторых переездах рельсы проседают или выступают относительно проезжей части, местами не хватает сигнальных столбиков или они ржавые, сообщал начальник отдела пропаганды городского ГИБДД Сергей Страдымов.
Ольга Власова
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