Госдума отменила уголовную ответственность за избиение жен и детей

Сегодня, 27 января, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о декриминализации побоев в семье.







Теперь за первое рукоприкладство виновник отделается только штрафом.







«При этом второй и последующий случаи домашнего насилия предлагается оставить уголовными преступлениями», — передает «Российская газета».







Документ вносит изменения в статью 116 УК РФ путем исключения «побоев в отношении близких лиц» из числа преступлений. Административная ответственность, предусмотренная за первичное совершение побоев — это штраф от 5 тыс. до 30 тыс. руб., арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.







Тему семейного насилия для НГС.НОВОСТИ прокомментировала президент центра «Вместе» Светлана Миллер, которая отметила, ее организация работает в этом направлении около трех лет. По ее словам, за год в центр приходят около 30 женщин с такой проблемой, еще около 30 сообщений о семейном насилии поступает в центр по телефону.







«Они боятся своих мужей, не представляют, как дальше будет складываться ситуация. Идти в полицию, снимать побои — у них очень много сомнений по этому поводу. Потому что после написания заявления их пригласят, с ними поговорят, а потом отпускают их домой», — объяснила Миллер небольшое число обращений и нежелание женщин идти на контакт.







Летом были декриминализованы побои, совершенные впервые в отношении чужих людей. Однако за аналогичные деяния в отношении родственников сохранилась уголовная ответственность.







Это и привело к написанию поправок. Как поясняла один из их авторов Ольга Баталина, закон исходит из того, что «родная мать для собственного ребенка опаснее, чем чужие дяди». В результате родитель за побои ребенка мог получить до двух лет тюрьмы, а сосед отделывался административным наказанием, отмечает «РГ».